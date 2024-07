Marangona, contrari due volte in piazza. E appello alla coesione della maggioranza

Comincia con un appello e una doppia protesta la settimana decisiva per il piano di sviluppo urbanistico della Marangona. Settimana che potrebbe essere decisiva anche per l'amministrazione di Damiano Tommasi, a due anni esatti dall'inizio del suo cammino.

Nei prossimi giorni, la delibera sulla Marangona sarà discussa nella commissione urbanistica e poi votata dal consiglio comunale. Un voto che sembra scontato ma che potrebbe creare problemi come quelli creati in giunta. Il progetto è stata infatti approvato dalla giunta ma con la manifestata contrarietà dell'assessore Michele Bertucco. Contrarietà che potrebbe rimanifestarsi in consiglio comunale con il voto contrario della consigliera Jessica Cugini, ma che di fatto non cambierebbe le sorti di una delibera che sembra destinata all'approvazione.

I contrari al progetto, però, non demordono ed hanno organizzato un doppio presidio per fermare le nuove costruzioni previste alla Marangona. Il primo sarà domani, 2 luglio, alle 12.30 in Via Leoncino per «fare pressione pacifica» durante i lavori della commissione urbanistica del Comune di Verona. La seconda protesta sarà mercoledi, 3 luglio, alle 17.30 davanti a Palazzo Barbieri in Piazza Bra. «Noi sosteniamo che l'attuale amministrazione stia tradendo le promesse fatte e vorremmo che la nostra indignazione raggiungesse tutti i cittadini veronesi perchè tutti noi subiremo direttamente le conseguenze di queste trasformazioni», ha fatto sapere il Comitato di Verona Sud, che insieme ad altre associazioni parteciperà ai due presidi.

Infine, c'è il risvolto politico della vicenda. Per il suo parere contrario in giunta, all'assessore Bertucco è stato chiesto dal resto della maggioranza di fare un passo indietro e di dimettersi. Invito che è stato respinto dal diretto interessato, convinto di essere sempre stato fedele al programma elettorale. Bertucco si è quindi messo nella mani del sindaco, lasciando a Tommasi la scelta tra tenerlo o escluderlo dalla giunta.

E a chiedere che la maggioranza resti unita sono stati Luciano Butti, Giulio Saturni e Alberto Sperotto in un appello in cui si elogia «la strada del cambiamento e del miglioramento» imboccata dall'amministrazione comunale. «I cantieri aperti rappresentano un segno tangibile di questo cambiamento, l'attenzione alla mobilità sostenibile e l'impegno per i diritti sociali e civili sono tutti tasselli di un mosaico più ampio che delinea una Verona più europea e aperta - hanno fatto sapere Butti, Saturni e Sperotto - Certo, la strada è ancora lunga, è necessario recuperare un immobilismo che dura ormai da un ventennio e per farlo serve il contributo di tutti. Per questo davanti a questa crisi che si è aperta all’interno della maggioranza occorre trovare una soluzione. Essa non può consistere in "passi indietro" di qualcuno, ma in un "passo avanti" di tutti i protagonisti del conflitto. La sinistra che fa riferimento a Michele Bertucco deve comportarsi in ogni occasione come forza di governo. Ciò significa prendere atto delle compatibilità. Perché non vi sono le risorse per fare tutto quanto sarebbe bello fare. E perché in alcuni casi abbandonare iniziative avviate da tempo significherebbe esporre il Comune a penali o indennizzi milionari. Le altre forze della maggioranza devono accettare sin dall’inizio, e non solo all’ultimo momento, il confronto di merito su ogni scelta rilevante dell'amministrazione. Di fronte a rilievi provenienti dall’interno della maggioranza, la risposta non può essere l’accusa di "fuoco amico". Deve essere, sempre e dall’inizio, una risposta che illustri a tutta la città le conseguenze delle diverse scelte che sono possibili. Il sindaco, infine, deve migliorare la propria strategia comunicativa. In una democrazia moderna, nessuno può accettare che, di fronte a rilievi e critiche, la risposta sia una polemica personale, o un appello alla fiducia oppure alla necessità di fare squadra. Chi esercita un potere deve esporre in modo articolato le ragioni di merito delle proprie scelte. Quanto alle questioni urbanistiche sulle quali si è aperta la crisi, con lo sforzo di tutti si può trovare una soluzione. Alla Marangona non vi è solo Corte Alberti, e si deve da subito avviare la discussione su come è possibile migliorare le soluzioni in campo per il Nassar, l’Ex Seminario e per molti altri ambiti che poco hanno a che fare con lo sviluppo del Quadrante Europa. Trovare un "compromesso alto" è l'essenza della buona politica. Ciò significa individuare soluzioni che non solo siano tecnicamente valide, ma che ottengano anche il consenso e l'approvazione della cittadinanza. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un impegno costante da parte di tutte le parti coinvolte, nella consapevolezza che il bene comune deve essere la stella polare di ogni azione».