«Alla Marangona si realizzi il primo grande parco agro-urbano della città»

La Marangona, area agricola di un milione e mezzo di metri quadrati, è tornata con forza al centro del dibattito politico veronese. L'accordo di programma tra Comune di Verona, Provincia di Verona e Consorzio Zai; la contestazione delle associazioni ambientaliste a cui è seguito un non risolutivo incontro con il Comune di Verona; e l'imminente discussione in consiglio comunale rendono questi giorni decisivi per il futuro della zona a sud-ovest della città. Una zona interessata da un articolato progetto di sviluppo urbanistico che non mette tutti d'accordo all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Damiano Tommasi.

In questo momento, sono l'associazione Veronapolis, il partito Sinistra Italiana Verona e la lista civica In Comune per Verona le voci di centrosinistra più critiche sul progetto della Marangona. Voci che chiedono delle modifiche più o meno radicali a quanto previsto nel grande terreno triangolare posto tra i quartieri Zai, Santa Lucia e Dossobuono. «Le associazioni ambientaliste si sono espresse con ampie e dettagliate criticità rispetto al progetto e le loro istanze devono essere tenute in considerazione nelle scelte», hanno dichiarato il segretario provinciale di Sinistra Italiana Verona Luca Perini, la consigliera comunale Jessica Cugini e l'assessore Michele Bertucco. Mentre Veronapolis è pronta a tenere la linea più dura contro le nuove edificazioni, anche a costo di isolarsi dalle altre associazioni.

Per Sinistra Italiana Verona e per In Comune per Verona, l'unico dei cinque settori della Marangona su cui si può operare da subito è quello denominato Corte Alberti. Settore su cui potrebbero sorgere dei nuovi magazzini a supporto della logistica. «A fronte di quella che si prospetta come una maxi-operazione di cementificazione si valutino davvero le alternative, a partire dal recupero delle aree già cementificate da riqualificare con attività più innovative per lo sviluppo della città, incentivandone la trasformazione, con un piano di ammodernamento sostenibile ed ecologico - è il richiamo condiviso da Perini, Cugini e Bertucco - Per questo abbiamo avanzato l'ipotesi che in quell’area, nel rispetto della sua vocazione e della sua destinazione, si realizzi il primo grande parco agro-urbano della città, da mettere in rete con un sistema del verde, di assoluta necessità a Verona». Un'ipotesi che Sinistra Italiana Verona e In Comune per Verona discuteranno con il sindaco Damiano Tommasi in un faccia a faccia chiesto dalle due forze politiche di maggioranza.

Veronapolis, invece, vorrebbe che si intervenisse a monte, ovvero sul Paqe (Piano d'Area Quadrante Europa), il piano regionale che vincola i progetti alla Marangona e non solo. Piano ritenuto intoccabile dall'attuale amministrazione, ma non dal coordinatore di Veronapolis Giorgio Massignan. «È possibile modificarlo basandosi sui cambiamenti socio-economici avvenuti dal momento in cui era stato redatto a oggi - sostiene Massignan - La trasformazione della Zai che ha provocato un alto numero di aree industriali dismesse da ristrutturare, la necessità di non consumare altro suolo verde e la presenza di molti centri logistici in progetto e già realizzati nelle aree limitrofe alla Marangona, sono argomenti da utilizzare per le possibili modifiche del Paqe. Altrimenti, si rischia che il nostro territorio sia cementificato in alcune delle sue aree più fragili come il Nassar di Parona, altra zona edificabile per il Paqe. Proseguiremo dunque a contestare questo modo di pianificare, che poco si discosta da quello delle amministrazioni precedenti».