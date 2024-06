Marangona, avanti tutta. Tommasi non concede rinvii al progetto

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi tira dritto sul discusso piano di sviluppo urbanistico della Marangona. Nessuna apertura da parte del primo cittadino alla proroga richiesta da una parte della sua maggioranza. Una parte piccola, rappresentata dall'assessore Michele Bertucco e dalla consigliera comunale Jessica Cugini, ma che aveva raccolto il dissenso al progetto manifestato dalle associazioni ambientaliste locali.

Pare dunque non sia andato a buon fine il tentativo di conciliazione tra Tommasi e i contrari alla trasformazione urbanistica pensata per un'area della città grande 1,5 milioni di metri quadrati. Del resto, l'intenzione del sindaco di non voler bloccare il piano per la Marangona si poteva già intuire dalla sue parole pronunciate durante il recente consiglio comunale. Il consigliere comunale Federico Sboarina aveva interrogato Tommasi sulle perplessità espresse all'interno della sua maggioranza sul progetto della Marangona. E Tommasi aveva risposto: «Il progetto sta andando avanti e vedrà delle tappe anche nei prossimi giorni. Come tutti i gruppi democratici l’espressione del dissenso è gestita e consentita. Questa espressione del dissenso è abbastanza palese e si va ad incardinare su alcuni punti che non sono stati ancora chiariti, ma che fanno parte di quello che è il progetto per questa città. Ci sono posizioni diverse, ma la volontà è quella di mettere a terra i progetti e di dare continuità a idee generate prima del nostro arrivo, che rappresentano soluzioni importanti per la città. Nel momento in cui si diventa forza di governo non si può amministrare per slogan, dobbiamo saper esprimere il nostro pensiero ma soprattutto portare avanti le scelte strategiche per Verona. Tra queste c'è il progetto della Marangona, che ereditiamo ma sul quale possiamo mettere mano per portare avanti un pensiero condiviso diverso, per il recupero di un’area da troppo tempo in attesa di una soluzione. Questo è il modo di procedere che vogliamo continuare a portare avanti per realizzare veramente una nuova visione di città».

A questa presa di posizione, è poi seguito il confronto diretto tra Tommasi e quella parte della maggioranza che aveva fatto proprie alcune richieste formulate dagli ambientalisti. Ambientalisti che avevano già avuto un faccia a faccia poco risolutivo con il sindaco e con la sua vice Barbara Bissoli. Ma anche con i suoi alleati, Tommasi ha espresso la volontà di andare avanti. Volontà comunque condivisa dal resto della maggioranza.

Con 21 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario, infatti, l'assemblea cittadina del Partito Democratico di Verona ha dato di fatto il suo via libera all'accordo per lo sviluppo della Marangona stipulato da Comune di Verona, Consorzio Zai e Provincia di Verona. E per il segretario provinciale del PD Franco Bonfante le perplessità sul progetto «si fondano su presupposti erronei perché lasciare la Marangona a verde agricolo non è un'opzione e tornare indietro non è possibile sia per le ingenti risorse già investite dagli enti pubblici e gli impegni presi con le aziende sulla base di un vincolo urbanistico sovraordinato cogente, sia per i rapporti giuridici che insistono sull’area. Si tratta dunque di governare al meglio i prossimi interventi, privilegiando gli investimenti in ricerca».

Ed anche la sezione veronese di Azione, rappresentata in maggioranza dal consigliere Sergio Tonni, non vuole passi indietro su un progetto «arricchito con miglioramenti in materia di rispetto ambientale, infrastrutture per la mobilità dolce e tutela della qualità di vita nei quartieri limitrofi, anche attraverso l’utilizzo diretto e in loco delle risorse finanziarie che deriveranno alle casse comunali dallo sviluppo dell’area».

La posizione critica di Bertucco e Cugini rimane dunque isolata e marginale. E anche il Movimento 5 Stelle ha fatto chiarezza sulla propria posizione. Un gruppo di attivisti pentastellati avevano infatti chiesto al consigliere comunale Giuseppe Rea di schierarsi contro il progetto discusso in maggioranza. Rea però aveva espresso apprezzamento per tale progetto, ricevendo apprezzamento da parte degli organi istituzionale di 5 Stelle.