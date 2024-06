Accordo sulla Marangona passa in giunta. Contrario Bertucco, vicino alle dimissioni

Ieri, 25 giugno, è andato tutto come previsto. Ed ora è difficile prevedere cosa accadrà. La lunga riunione della giunta comunale di ieri è terminata come in molti si attendevano: il sindaco Damiano Tommasi e tutti gli assessori tranne uno hanno ratificato l'accordo di programma tra Consorzio Zai, Comune e Provincia per lo sviluppo urbanistico della Marangona. E come preannunciato, l'assessore che ha fatto verbalizzare la sua contrarietà è Michele Bertucco. I restanti componenti della giunta hanno espresso rammarico e, come si evince dal verbale, hanno chiesto durante la seduta un ripensamento all'assessore Bertucco. Ma soprattutto, è stato evidenziato che se l'assessore avesse confermato la sua contrarietà a lui sarebbe stato richiesto un comportamento coerente e quindi le dimissioni. Ciò nonostante, Bertucco ha confermato la propria posizione di contrarietà. E ai colleghi della giunta non è rimasto che prenderne atto. «La delibera è stata licenziata e ora ci sarà il passaggio in consiglio comunale - ha commentato il sindaco Damiano Tommasi - È ovvio che quanto accaduto in giunta apre una fase politica oltre il merito della delibera stessa. Una fase di riflessione in cui ognuno si prenderà le proprie responsabilità».

E probabilmente quanto accaduto ieri in giunta si ripeterà il 4 luglio prossimo in consiglio comunale, con la consigliera Jessica Cugini che voterà contro l'accordo di programma sulla Marangona, mentre il resto della maggioranza voterà a favore.

Nel merito, i consiglieri si dovranno confrontare sulla pianificazione urbanistica della Marangona, un triangolo di terra di circa un milione e mezzo di metri quadrati a sud est di Verona, compreso tra l'autostrada A4, la ferrovia Bologna-Verona e la ferrovia Verona-Mantova. La delibera presentata dall'assessora Barbara Bissoli tiene conto del confronto e delle richieste dei consiglieri di maggioranza per migliorare quanto era stato previsto precedentemente. In particolare, il consiglio comunale si dovrà esprimere: sulla destinazione logistica dell'area denominata Corte Alberti; sull'aumento della percentuale di aree per verde e servizi dal 40% ad almeno il 50% negli altri ambiti; sulla non monetizzazione delle aree verdi e delle piantumazioni; sulla necessità di una relazione tecnica sui progetti degli edifici che certifichi la vocazione degli stessi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica; sulla realizzazione della pista ciclabile tra Forte Azzano e Forte Gisella; sugli interventi viabilistici orientati alla salvaguardia dei quartieri circostanti.

Inoltre, l'accordo prevede che circa 450mila metri quadrati della Marangona, cioè poco meno di un terzo del totale, siano aree permeabile o a verde. In particolare, lungo l’autostrada è prevista una fascia di 100 metri di profondità destinata a verde di mitigazione, per complessivi 200mila metri quadrati, ai quali si aggiungono altri 250mila metri quadrati minimi di aree permeabili all'interno dei vari ambiti.

«Mi preme sottolineare l’importanza della previsione contenuta nell'accordo di programma in base al quale le destinazioni d'uso ammesse dal Paqe dovranno trovare attuazione nei diversi ambiti solo successivamente e comunque secondo i criteri funzionali fissati dal Masterplan - dichiarato Bissoli - Lo sviluppo della Marangona dovrà avvenire in una prospettiva di transizione ecologica e di valorizzazione ecosistemica con particolare riferimento alla permeabilizzazione dei terreni e alla capacità drenante delle aree anche in riferimento a fenomeni estremi e al concetto di positive energy district, con indicazione di edifici autosufficienti dal punto di vista energetico e senza l’utilizzo di combustibili fossili per il loro sostentamento e con approccio di tutela e valorizzazioni delle biodiversità nelle aree verdi».

Ma quanto evidenziato da Bissoli e gli aggiustamenti ottenuti dalle forze politiche di maggioranza non hanno convinto le associazione ambientaliste. E non hanno convinto Sinistra Italiana ed il gruppo In Comune per Verona. Il primo dissenso lo ha già manifestato Bertucco in giunta. Il secondo lo esprimerà Jessica Cugini in consiglio. «Registriamo con preoccupazione che con la proposta sulla Marangona, di fatto, si è contravvenuto agli accordi elettorali - ha commentato Cugini insieme a Luca Perini di Sinistra Italiana - La scheda norma è uguale a quella dell’amministrazione Sboarina, presentata come un invisibile cambiamento che determinerà una reale ed effettiva possibilità di cementificare i cinque sesti di un’area di 1,5 milioni di metri quadri. Con la massima chiarezza vogliamo ribadire che l’inserimento di alcune osservazioni nella delibera risulta privo di qualunque valore vincolante. La delibera impegna esclusivamente il Comune di Verona, non certo gli altri soggetti (Consorzio Zai e Provincia) che devono concorrere alle scelte».

E sull'effettiva rilevanza delle modifiche al progetto apportate dalla maggioranza è intervenuto anche il presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani, esponente di Fratelli d'Italia. «Esprimo soddisfazione nel constatare che il progetto della Marangona, proposto dal sindaco Tommasi, salvo modifiche dell’ultima ora, sia essenzialmente quello sviluppato dalla precedente giunta Sboarina - ha detto Padovani - Siamo pienamente consapevoli che la proposta della giunta Sboarina rappresentasse la soluzione migliore possibile per il nostro territorio. La scelta di mantenere questa linea progettuale dimostra la validità del lavoro svolto in passato e conferma la bontà delle decisioni prese a suo tempo. Alla luce di questo, ritengo che l’assessore Bertucco e il PD debbano prendere una posizione chiara e coerente. Per anni siamo stati contestati, e ora ci ritroviamo tutti a votare lo stesso progetto».