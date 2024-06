Bertucco non si dimette, il suo destino in giunta è in mano a Tommasi

Sarà il sindaco Damiano Tommasi a decidere se Michele Bertucco farà ancora parte della giunta comunale di Verona, perché l'assessore non si dimette. Ieri, 25 giugno, la ratifica dell'accordo di programma sulla Marangona ha spaccato la maggioranza, con Bertucco unico assessore a votare contro il provvedimento. Provvedimento che il 4 luglio prossimo arriverà in consiglio comunale dove è praticamente certa una nuova rottura per l'annunciato voto contrario della consigliera Jessica Cugini. Contrarietà che, come si è visto ieri in giunta, non fermeranno lo sviluppo urbanistico della Marangona, ma impongono all'amministrazione Tommasi «una fase di riflessione».

Il sindaco l'ha proprio definita così: «Una fase di riflessione». Anche se la maggioranza che ha votato a favore del progetto della Marangona non vuole riflessioni ma vuole azioni. Anzi, una azione: le dimissioni dell'assessore Bertucco. Dimissioni che sono state chieste dai suoi colleghi ed anche dalla minoranza, in nome della coerenza. La stessa coerenza che però Bertucco dice di aver avuto muovendosi sempre «nell'ambito del programma amministrativo della coalizione, delle linee programmatiche di mandato approvate dalla maggioranza consiliare e nel rispetto dello statuto e dei regolamenti comunali».

Il suo voto contrario sulla Marangona non rappresenterebbe un tradimento, secondo Bertucco, che si fa scudo con lo statuto comunale in cui è contemplato il voto contrario di un assessore in giunta. «Sono rimandate al sindaco le determinazioni conseguenti - ha spiegato l'assessore - E lo stesso sindaco Tommasi ha detto in consiglio comunale che il dissenso è ammesso e viene gestito».

«Non comprendo, pertanto, la richiesta di dimissioni che mi è stata rivolta - ha concluso Michele Bertucco, ponendo il proprio destino nelle mani di Tommasi - Se il sindaco ritiene che il passaggio amministrativo sulla Marangona sia tale da inficiare il valore del mio operato da assessore, e che quindi sia venuto irrimediabilmente meno il rapporto di fiducia alla base della mia nomina, prenderà le decisioni del caso, che il sottoscritto accetterà, qualunque esse siano».