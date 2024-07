Manutenzione stradale e incidenti a Verona: botta e risposta tra vecchia e nuova Amministrazione

Buche, manutenzione stradale e incidenti. È botta e risposta a Verona tra vecchia e nuova Amministrazione comunale su questi temi, dopo la conferenza stampa del 4 luglio della sezione veronese di Fratelli d'Italia, che ha visto partecipare l'ex sindaco Federico Sboarina, il presidente della Quinta Circoscrizione Raimondo Dilara e il coordinatore Luca Mascanzoni, cui ha replicato l'assessore alle Strade Federico Benini, utilizzando anche dati della polizia locale in tema di sinistri.

FdI Verona all'attacco

«Nonostante l’avanzo di bilancio del 2023, che prevedeva importanti opere di manutenzione per la primavera del 2024, nulla è stato concretizzato. La città continua a soffrire a causa della mancanza di interventi strutturali sulle sue strade, che rimangono dissestate e pericolose per i cittadini», hanno detto dalla sezione veronese di Fdi sullo stato delle strade, avanzando un confronto tra l'attuale amministrazione e la precedente a guida Sboarina, che avrebbe «implementato un piano di asfaltature con un investimento di oltre 20 milioni di euro, l'ultima opera significativa imputabile alla manutenzione stradale della nostra città. Questo confronto mette in luce la totale assenza di impegno dell’amministrazione Tommasi nel migliorare la situazione delle infrastrutture urbane».

«Segnaliamo - hanno proseguito dall'opposizione - che l’apertura della viabilità del tratto della circonvallazione non è certo opera di questa amministrazione, ma è certa la mala gestione nella sua fase di realizzazione visti i ritardi accumulati e le promesse non mantenute».

Per Fratelli d'Italia inoltre ci sarebbe una forte correlazione tra l'aumento dei sinistri e buche: «La mancanza di manutenzione ha portato ad un aumento significativo degli incidenti e degli infortuni causati dal dissesto stradale. Ciò non solo ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini, ma ha anche comportato un incremento dei costi legati ai risarcimenti per danni e infortuni. A titolo esemplificativo riportiamo le statistiche della circoscrizione 5 che per le sue caratteristiche viabilistiche è la cartina al tornasole della superficialità con cui l’amministrazione attenziona il problema. Un problema che si aggrava con la mancanza dello stradino indispensabile per le riparazioni d’urgenza».

Secondo i dati divulgati da FdI, con lo stradino in servizio sarebbero stati 26 gli incidenti stradali nel 2022 nella Quinta Circoscrizione, mentre le 2023 (con lo stradino andato in pensione a giugno) sarebbero saliti a 100 e fino ad ora nel 2024 sarebbero 103.

«I cittadini sono ormai stanchi di questa incuria - sottolineano dall'opposizione -. È fondamentale capire chi è responsabile di questa situazione e come si possa intervenire per garantire una gestione più efficiente e responsabile delle risorse pubbliche. Chi è il responsabile di questa situazione? Perché si è trascurato un aspetto così importante della vita urbana? Cosa si prevede per il futuro? Verranno mai prese iniziative concrete per migliorare lo stato delle strade?», hanno concluso.

Benini replica e rispedisce le accuse al mittente

«Per il 2024 l’Amministrazione ha stanziato il più grande investimento in manutenzioni stradali degli ultimi 15 anni», ha replicato l’assessore alle Strade del Comune di Verona, Federico Benini, che oltre a sottolineare i diversi stanziamenti per l’anno in corso, ne evidenzia il notevole aumento rispetto agli anni precedenti.

«Nel 2022 la precedente amministrazione aveva previsto lavori di sistemazione delle strade per 500 mila euro – spiega Benini-. Cifra che è stata quadruplicata dalla nostra Amministrazione per il 2023 e nuovamente raddoppiata per il 2024. Per l’anno in corso, infatti, sono stati stanziati 2 milioni e 400 mila euro per la manutenzione ordinaria delle strade delle Circoscrizioni; 600 mila euro per la sistemazione delle arterie viarie principali; ulteriori 200 mila euro sono andati per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi; 1 milione e 200 mila sono stati investiti per progetti stradali specifici. Cifre che certificano quanto questo tema stia a cuore all’Amministrazione».

In merito al collegamento tra sinistri e buche, da Palazzo Barbieri replicano smentendo tale affermazione utilizzando i dati della polizia locale di Verona. Dal bilancio 2023 dei rilievi stradali infatti «si evince che il leggero aumento degli incidenti stradali è dovuto a comportamenti scorretti alla guida. Le violazioni accertate in incidenti stradali sono state 506 per mancato rispetto dello stop e del segnale di dare la precedenza, 349 per perdita di controllo del veicolo e alta velocità; 127 quelle per guida in stato di ebbrezza, 92 per danneggiamento di opere e strutture stradali, 56 per revisione scaduta e 30 per stato alterazione provocato da droghe/farmaci».