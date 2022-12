La manovra del governo Meloni, Flavio Tosi soddisfatto: «Grazie a FI aumentano le pensioni minime»

Approvata sabato mattina, alla vigilia di Natale, la manovra di Bilancio alla Camera dei deputati. Flavio Tosi, parlamentare veronese di Forza Italia, afferma: «Dodici ore di battaglia contro i "no" ideologici e illiberali di Pd e Movimento Cinque Stelle. Come Forza Italia abbiamo ottenuto, tra le varie misure, l’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, la decontribuzione per chi assume dei giovani, la proroga dei termini per il superbonus e soprattutto lo sblocco dei crediti d’imposta incagliati. Si sarebbe potuto fare meglio? Probabilmente sì, ma i tempi erano strettissimi, le risorse poche e c’era l’urgenza assoluta di varare gli aiuti contro il caro bollette; come si suol dire, il buono è nemico dell’ottimo».

Lo stesso deputato Flavio Tosi ha quindi voluto ringraziare il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, il quale ha accolto un suo ordine del giorno a favore delle aziende agricole colpite dai danni derivati dall’influenza aviaria e dal blocco dei capannoni di allevamento: «Un tema che ho voluto portare in aula e nel dibattito politico dopo un confronto che ho avuto con Confagricoltura. Un ulteriore e doveroso segnale di attenzione per il nostro territorio», ha concluso Tosi.