Manifesto "pro-Russia" a Verona diventa manifesto "pro-Italia" a Donetsk

Con l'immagine di un manifesto appeso nella città di Donetsk, l'associazione Verona per la Libertà ha risposto alle accuse di finto pacifismo mosse da +Europa Verona.

Verona per la Libertà, insieme a Sindacato Libero e con il sostegno dell'associazione Veneto-Russia, ha promosso una campagna di manifesti nel capoluogo scaligero. La campagna prende il nome dallo slogan ripetuto nelle affissioni ("La Russia non è il mio nemico") e mostra come immagine la stretta tra due mani colorate come le bandiere di Italia e Russia. La stessa immagine, con uno slogan leggermente diverso, sarebbe apparsa ieri, 19 giugno, in un manifesto nella città contesa di Donetsk. L'immagine è la stessa ma la scritta riporta: "Il popolo italiano non è il mio nemico".

Ed è diffondendo questa immagine che l'associazione Verona per la Libertà ha deciso di replicare a l'aveva accusata di «prendersi gioco del dolore del popolo ucraino» e di essere «amica di un paese guerrafondaio». Verona per la Libertà ha dichiarato di non conoscere l'associazione che ha appeso il manifesto a Donetsk «e proprio in questo sta la sostanza del messaggio di pace: l'unione tra i popoli, al di fuori degli interessi della Nato e della corsa agli armamenti messa in campo da un'Europa che, sotto la guida degli Usa, da due anni sta mandando al massacro il popolo ucraino, prima vittima di questi giochi internazionali».

Sebbene per i sostenitori dell'Ucraina e del fatto che Donetsk sia e debba rimanere una città ucraina, questi nuovi manifesti dimostrerebbero che anche dietro la campagna organizzata a Verona ci sia la mano della propaganda russa.