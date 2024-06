Comunità ucraina contro i manifesti filo-russi: «Ritirateli»

Le associazioni Liberi Oltre le Illusioni e Malve di Ucraina si uniscono a +Europa Verona nel condannare con indignazione la recente campagna affissioni promossa da Verona per la Libertà e Sindacato Libero e sostenuta dall'associazione Veneto Russia. A Verona sono stati appesi manifesti con lo slogan della campagna "La Russia non è il mio nemico". Campagna che è stata ripresa anche nella città contesa di Donetsk ma con lo slogan così modificato: "Il popolo italiano non è mio nemico".

«Questa iniziativa rappresenta una grave mistificazione della realtà e un tentativo pericoloso di influenzare l'opinione pubblica in un momento storico critico - hanno commentato Liberi Oltre le Illusioni e Malve di Ucraina - La campagna veicola un messaggio che distorce le gravi responsabilità della Russia nella crisi internazionale in corso. In un contesto globale segnato dall'aggressione russa contro l'Ucraina, questo messaggio risulta non solo fuorviante, ma anche irresponsabile».

Il gruppo locale Liberi Oltre le Illusioni di Verona ha sottolineato che «la propaganda volta a sminuire e a falsificare l'impatto delle azioni russe non aiuta a costruire un dialogo costruttivo né a promuovere la pace. Al contrario, rischia di legittimare comportamenti violenti e autoritari che minano la stabilità internazionale e i valori democratici che dovrebbero essere al centro dell'impegno di ogni cittadino e associazione». E Malve di Ucraina, a nome della comunità ucraina residente nel Veronese ritiene «altamente offensivo vedere espressioni di simpatia verso un paese colpevole di morte e distruzione perpetrata da oltre un decennio sul territorio sovrano ucraino. La sensibilità dei profughi che si sono recati in Italia in cerca di protezione è gravemente urtata dalla presenza di questi poster a Verona. Invitiamo le autorità locali e nazionali a prendere le dovute misure per contrastare la diffusione di messaggi che possano favorire la disinformazione e l'odio».

Le due associazioni locali hanno inoltre chiesto a Verona per la Libertà, Sindacato Libero e all'associazione Veneto-Russia di ritirare i manifesti e «di avviare un dialogo aperto e trasparente con le realtà che lavorano per promuovere una corretta informazione e la giustizia».