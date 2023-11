PD contro manovra economica del Governo Meloni: «Colpo mortale per la sanità»

Saranno almeno 200 i veronesi che sabato prossimo, 11 novembre, parteciperanno alla manifestazione nazionale organizzata dal Partito Democratico a Roma per contestare la manovra economica del Governo Meloni. In 200, infatti, hanno già prenotato un posto sui treni messi a disposizione dal partito, mentre altri raggiungeranno la Capitale con mezzi propri e convergeranno insieme agli altri manifestanti verso Piazza del Popolo.

«Per un futuro più giusto. L'alternativa c’è», è il titolo dell'evento di sabato. Evento che sarà incentrato su temi come i diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, il salario minimo e la salvaguardia del pianeta. «La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha un bel dire che il suo governo non taglia la sanità: conti alla mano, i tre miliardi recentemente promessi dalla premier saranno appena sufficienti a coprire il rinnovo dei contratti di lavoro di medici, infermieri e operatori socio sanitari. Altri 600 milioni verranno impiegati per acquistare dal privato prestazioni specialistiche aggiuntive utili soltanto a tamponare e non a risolvere le ancora chilometriche liste di attesa. I 2,4 miliardi rimanenti, stanziati ancora con la manovra dell’anno precedente, se li divorerà l'inflazione ancora galoppante», hanno commentato il segretario provinciale del PD di Verona Franco Bonfante ed il segretario organizzativo Riccardo Olivieri.

«E poi: niente assunzioni, nessun potenziamento degli organici, sanità territoriale che continua ad arrancare anche per il ridimensionamento sull’attuazione del Pnrr operato a settembre dal governo - ha aggiunto la segretaria PD della città di Verona Alessia Rotta - La revisione, in termini peggiorativi, del calcolo delle pensioni di medici e infermieri avrà l’effetto di accelerare la fuga già in corso dal settore pubblico verso il privato. Ma alla galleria degli errori di questa manovra possiamo aggiungere anche il taglio del fondo per la disabilità e il mancato finanziamento della legge sulla non autosufficienza richiesta dall’Europa e promossa dal Governo Draghi».

«La manovra rischia davvero di rappresentare un colpo mortale per la sanità - ha confermato la consigliera regionale Anna Maria Bigon - Sosteniamo la necessità di portare lo stanziamento al 7,5% del Pil, almeno un punto di più rispetto a quanto previsto dal Governo, indispensabile a rilanciare le assunzioni nella sanità pubblica. In tale contesto, il taglio delle pensioni dei dipendenti pubblici rappresenta un clamoroso autogol perché aggraverà il fenomeno della fuga di medici che già oggi abbandonano il settore pubblico attratti da migliori stipendi e condizioni d’impiego offerte dal settore privato. Per non parlare poi della penuria di medici di base e di infermieri. Il passo indietro del governo su case e ospedali di comunità ha spinto la Regione a dichiarare che sopperirà con proprie risorse alla revisione del Pnrr. Ma con quali soldi? Dove taglierà? Le lunghe liste di attesa introducono un fattore intollerabile di discriminazione tra i cittadini che possono permettersi di pagare le prestazioni private e coloro che non possono permetterselo e rinviano oppure rinunciano alle cure e alla prevenzione».

«Come amministrazione comunale abbiamo attivato una delega specifica per favorire la diffusione capillare della medicina di base e dell’assistenza primaria sul territorio, ma senza incrementare il personale sanitario i quartieri rischiano di rimanere sguarniti di servizi - ha concluso Elisa La Paglia, assessora alla salute del Comune di Verona - Stando ai dati di Azienda Zero del 4 ottobre, mancano 25 medici di base nelle circoscrizioni 1, 2 e 3, in particolare a Parona; altre 3 caselle vuote si segnalano in ottava circoscrizione, che condivide l’ambito sanitario con il Comune di Grezzana; 8 medici di famiglia mancano in sesta e settima Circoscrizione, che condividono l’ambito con i Comuni di San Martino Buon Albergo e di Lavagno. Praticamente dal Covid resta vacante un posto nel quartiere Porto San Pancrazio. E non va meglio nell'ambito che ricomprende anche le circoscrizioni quarta e quinta, dove mancano ben 25 medici di base».