A Verona una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza: «È ora di porre fine a questo ciclo di violenza»

Il Comitato Veronese per le Iniziative di Pace, con l'adesione e la promozione da parte di numerose altre realtà, ha organizzato una mobilitazione per il cessate il fuoco che si terrà mercoledì 15 maggio alle ore 17. Il ritrovo è previsto a Verona in piazza Brà dinanzi alle scalette di Palazzo Barbieri. Nell'appello lanciato dal Comitato Veronese per le Iniziative di Pace si legge: «Il segretario generale dell'Onu António Guterres, durante l'incontro con il presidente Sergio Mattarella, ha espresso forte preoccupazione riguardo all'invasione via terra del valico di Rafah da parte dell'esercito israeliano, evidenziandone le devastanti conseguenze umanitarie e l'impatto destabilizzante nella regione. Attualmente, con più di 32 mila morti in sei mesi, di cui molti minori, le ultime operazioni militari avviate dal governo israeliano nel valico mettono in grave pericolo 1,4 milioni di persone rifugiate in quest'area, una delle poche aree di rifugio che erano rimaste e importante accesso degli aiuti umanitari nei territori palestinesi».

Sempre dal Comitato Veronese per le Iniziative di Pace viene quindi rimarcato: «È cruciale evitare che un tale atto, con le sue incalcolabili conseguenze per i civili già duramente colpiti da sette mesi di guerra, vada avanti. È imperativo fermare questa pericolosa escalation. Facciamo appello al governo italiano affinché si schieri per favorire il raggiungimento di un accordo tra il governo israeliano, Hamas e gli altri attori coinvolti, per il cessate il fuoco immediato e il blocco delle operazioni di terra al valico di Rafah, in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».

In aggiunta, nel loro appello, i componenti del Comitato Veronese per le Iniziative di Pace chiedono che «vengano fermati subito i trasferimenti di armi e munizioni verso Israele, che alimentano la catastrofe di Gaza e violano il diritto umanitario internazionale. È ora di porre fine a questo ciclo di violenza e fermare il fuoco senza indugi». L'invito rivolto a tutti i cittadini e a tutte le realtà espresso dal Comitato Veronese per le Iniziative di Pace, è quello di aderire all’appello alla mobilitazione e a scendere in piazza mercoledì 15 maggio alle ore 17.

Tra le realtà che aderiscono all'iniziativa figurano Anpi Verona, Acli Verona, Arci Verona, Cgil Verona, Cisl Verona, Uil Verona, Medici Senza Frontiere Gruppo di Verona, Libera Verona, Mediterranea Saving Humans Verona, Amnesty International Verona, Associazione Per La Pace tra i Popoli, Emmaus Villafranca, Movimento Nonviolento Verona, UDU Verona, Rete degli Studenti Medi Verona, Circolo Arci Yanez, Circolo Arci R’Ossi da Brodo, Radici dei Diritti Univr, Fondazione Nigrizia Onlus, Pianeta Milk Verona LGBT Center, Comunità Cristiane di Base - Verona e Il Mondo di Irene.