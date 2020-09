Malore in diretta Facebook per il candidato Lorenzoni, positivo al Covid

Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, ha avuto un malore oggi, 6 settembre.

L'ex vicesindaco di Padova, positivo al coronavirus, stava partecipando in diretta Facebook dal suo studio ad una conferenza stampa con il ministro Francesco Boccia e con il sottosegretario Pier Paolo Baretta. L'incontro era a mezzogiorno ed era quasi finito, poco prima delle 13, quando Lorenzoni si è sentito male e si è accasciato a terra. E sono stati i figli ad allertare i soccorsi.

Sulla pagina Facebook del candidato, lo staff ha rimosso il video ed ha riportato che il leggero mancamento sarebbe stato «causato dallo stress e da un calo di pressione» e che Lorenzoni «si è prontamente ripreso» ma «in via precauzionale è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso di Padova», dove si sarebbe sottoposto a degli accertamenti che erano già in programma per la giornata di domani.