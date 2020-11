Minacce via e-mail a Luca Zaia: «Sei un Asino, vorrei spararti in bocca»

Un messaggio di minaccia è stato inviato via posta elettronica a Luca Zaia. «Sei solo e sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps», è il contenuto della missiva indirizzata al Presidente della Regione Veneto, per la quale è scattata la denuncia per minacce e diffamazione.

A lanciare la notizia nella mattinata di domenica è il Gazzettino. La mail sarebbe stata inviata il 21 settembre, inoltre sarebbero stati presentati deferimenti per altre minacce dall’Avvocatura regionale alla Polizia postale e delle comunicazioni del Veneto.