Bigon: «Magalini a rischio declino. Regione intervenga a colmare le lacune»

La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon ha condiviso le preoccupazioni espresse dal comitato a sostegno del Magalini. «L'ospedale di Villafranca è un polo ospedaliero che rischia il declino se la Regione non interverrà per colmare le profonde lacune determinate dalle carenze del personale medico e sul fronte delle strumentazioni».

Nei giorni scorsi, il comitato ha evidenziato la mancanza di primari nei reparti di ortopedia e traumatologia, cardiologia e oculistica del Magalini. «E nell'area medica mancano pneumologi e neurologi», ha aggiunto.

«Colpisce la mancanza di figure apicali, oltre a medici pneumologi, neurologi e ginecologi - ha commentato Bigon - Inoltre va attivata a breve la Pma (Procreazione Medicalmente Assistita), necessaria per abbreviare le attese delle coppie che vogliono capire e conoscere le cause della difficoltà ad avere figli. Ciò è previsto dalle schede ospedaliere e non può esserne impedita l'attivazione per la mancanza di medici ed infermieri. Si proceda con i concorsi necessari».

«Si tratta di un quadro desolante, da ospedale che non può garantire in queste condizioni un livello di piena operatività - ha concluso Bigon - A questo si aggiunge la tecnologia delle attrezzature a disposizione. Fattori che spingono il Magalini verso una condizione complessiva che non può essere sufficientemente attrattiva per quanti decidono di sviluppare il proprio livello professionale. E che contemporaneamente rendono impossibile, dopo la stagione del Covid Hospital, recuperare i ritardi nelle liste d'attesa. La Regione è responsabile per questa china, cui assiste, malgrado i continui appelli, senza intervenire con misure efficaci in grado di potenziare il Magalini».