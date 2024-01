Sindaco di Veronella entra nella Lega. «Ideali solidi e persone valide»

Mentre gli scontenti all'interno del partito sono sempre più attirati dalle sirene di Forza Italia, la Lega apre le sue porte agli amministratori locali per radicarsi ancor di più nel territorio veronese. E così il segretario provinciale del Carroccio scaligero Paolo Borchia ha annunciato due nuovi tesseramenti importati tra chi ha incarichi di governo nei comuni veronesi. Sono entrati nella Lega il vicesindaco di Affi Francesco Orlandi ed il sindaco di Veronella Loris Rossi.

«Questa segreteria provinciale si è posta l’obiettivo di lavorare sulla qualità dei nostri rappresentati e con l’ingresso di Rossi andiamo in questa direzione - ha commentato Borchia - Siamo contenti che Loris entri nella nostra squadra con una dote di nuove idee. Si tratta di un amministratore attento che sta operando bene nel suo comune, un imprenditore di successo che ha creato occupazione nel territorio dell’Est Veronese. Con questa adesione la Lega tocca i 20 sindaci tra Verona e provincia e quindi, al di là dell’aspetto qualitativo, anche dal punto di vista quantitativo inizia a essere forza preponderante sul territorio. Il nostro intento è di migliorare ulteriormente questo risultato con le prossime elezioni amministrative che vedranno al voto 48 comuni nella provincia veronese. Con serietà, umiltà e tanto lavoro possiamo raggiungere risultati ancora migliori».

«Ringrazio la Lega per l’accoglienza e per l’opportunità di poter offrire il mio contributo - ha commentato Rossi - Sono pronto a lavorare insieme fin da subito per portare avanti le istanze del movimento nel quale ho scelto di aderire in un momento storico di ricostruzione, trovando ideali solidi e persone valide. Una delle motivazioni principali del mio ingresso in questo partito è legata al fatto che vedo nei rappresentanti della Lega sul territorio quelli più credibili e affidabili».

«La Lega in Veneto continua a crescere e ad aprire a figure nuove, nel segno del rinnovamento e della buona amministrazione - ha concluso il segretario regionale Alberto Stefani - Ed entreranno altri sindaci e nuovi amministratori. Avanti tutta con passione ed energie nuove per il nostro Veneto».