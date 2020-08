Politica Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani

Lorenzoni a Verona per presentare i candidati del Veneto che Vogliamo

Il candidato presidente del centrosinistra per le elezioni regionali sarà davanti all'ospedale di Borgo Trento, un luogo non casuale, perché in quell'ospedale si continua a non nascere dopo i casi di citrobacter