Lorenzo Fontana dimissionario dalla Liga Veneta? «Nessuna strategia di Salvini»

Il commissario della Liga Veneta, Lorenzo Fontana, non si sarebbe dimesso e traghetterà ugualmente il partito al congresso, che avrebbe dovuto tenersi alla fine dell'anno ma che probabilmente slitterà per via dell'emergenza Covid-19. Lo spiega all'agenzia "Dire" il commissario provinciale della Lega veneziana e vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello. Fontana, ricevendo la nomina a responsabile nazionale del dipartimento nazionale "Famiglia e valori identitari" ha espresso l'auspicio che in Veneto si lasci spazio ai giovani, «cosa che lui ha peraltro sempre fatto, e che è un bene per la Lega», sostiene Tomaello.

Ma il messaggio inviato ai vertici del partito non corrisponderebbe alle sue dimissioni e «non è che adesso si nominerà un altro commissario» per arrivare alla già prevista fase congressuale, spiega sempre Tomaello. L'idea che all'origine del passo indietro di Fontana (che a questo punto non sussisterebbe nemmeno), possa esserci il segretario della Lega Matteo Salvini sarebbe dunque priva di fondamento.

«Salvini e Fontana sono amici, - assicura vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello - E la nomina di Fontana a responsabile del "dipartimento Famiglia" non fa parte di una strategia per allontanarlo dal Veneto, tanto è vero che dei dipartimenti interni si parlava da un anno e Fontana è sempre stato in ballo», conclude Tomaello.