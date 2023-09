Lorenzetti cambia la bandiera dell'Europa. «Confluiti nel continente africano»

La bandiera dell'Unione Africana stampata all'interno del cerchio di stelle gialle su sfondo blu della bandiera europea. Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti alza il volume della sua protesta contro l'immigrazione, usando nuovamente un simbolo istituzionale.

Meno di un mese fa, il primo cittadino leghista aveva chiuso in un armadio la sua fascia tricolore, spiegando che lui non l'avrebbe più indossata se non ci fossero stati nuovi provvedimenti da parte del Governo della premier Giorgia Meloni per migliorare la sicurezza dei cittadini.

Evidentemente, Lorenzetti non è soddisfatto delle politiche sull'immigrazione e sulla sicurezza finora emanate dall'esecutivo nazionale. E così, il sindaco di Legnago ha aggiunto una nuova provocazione, utilizzando la bandiera dell'Ue. Lorenzetti l'ha fatta modificare, aggiungendo al centro il simbolo dell'Unione Africana. «È un altro stimolo al Governo, per favorire una certa dialettica e per dar seguito all'iniziativa precedente della fascia tricolore - ha spiegato il sindaco legnaghese - Ho modificato la bandiera perché abbiamo visto che ormai all'Europa non interessa nulla dell'Italia. E noi siamo confluiti, in modo forzato, nel continente africano. Rendiamoci conto di questo».

Dunque non un attacco al Governo, di cui tra l'altro la Lega di Lorenzetti fa parte, ma uno «stimolo» per Roma che sottintende una critica all'Unione Europea. Critica che sul tema dell'immigrazione, da settimane viene condotta anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Ma la seconda iniziativa di Graziano Lorenzetti potrebbe aver superato i limiti della critica e della provocazione politica. Il regolamento che disciplina l'uso della bandiera italiana e di quella europea da parte delle amministrazioni dello Stato impone di esporre le bandiere «in buono stato e correttamente dispiegate» e di non applicare su di esse «figure scritte o lettere di alcun tipo». Lorenzetti potrebbe dunque aver violato questo regolamento e per questo potrebbe essere sanzionato.

Intanto, contro questa sua nuova iniziativa, dall'opposizione è arrivato il commento di Legnago Futura: «Oramai siamo al delirio politico di un amministratore a scadenza che non ha più l’appoggio dei suoi, i quali continuano a sostenerlo solo per interessi legati alle prossime elezioni. Lorenzetti non ha più un contatto con la realtà, spende e spande e non ha a cuore il destino della città».