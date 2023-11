Lobanga Joseph Baonga lascia il Pd ed entra in Forza Italia a Verona, Tosi: «Profilo moderato, non si riconosce nelle idee di Schlein»

L’onorevole Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale veneto di Forza Italia, ha annunciato lunedì 13 novembre l’ingresso nel partito azzurro, proveniente dal Partito democratico, di Lobanga Joseph Baonga (detto José). Quest'ultimo è laureato in Economia e Commercio ed ha una laurea magistrale in Marketing e Comunicazione d’Impresa, è sindacalista e commissario al bilancio della quinta circoscrizione a Verona.

Baonga, originario della Repubblica Democratica del Congo, nonché esponente della comunità afroveronese, ha voluto nell'occasione ringraziare Flavio Tosi «che ho sempre ammirato», dicendosi poi «contento di essere in Forza Italia, partito liberale e di centro, come le idee che da cattolico e moderato mi ispirano da sempre». Invece, secondo lo stesso Baonga, il Pd si sarebbe «spostato troppo verso idee di sinistra radicale e non mi ci sono più riconosciuto».

Il neoazzurro Baonga ha quindi lanciato un messaggio alla comunità afroveronese: «Cercherò di convincerli della bontà della mia scelta e di portare più persone possibili a condividerla. Forza Italia è nel centrodestra e in alcuni ambienti molto ideologizzati la destra generalmente viene dipinta come razzista e fascista. Ma questi sono pregiudizi errati, figli di una storia superata da decenni. - ha detto ancora Baoinga - Bisogna lasciarli perdere altrimenti non si va mai avanti. Sono contento di essere nel centrodestra, ho conosciuto Tosi ed è una persona squisita che mi onoro di sostenere».

L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi ha a sua volta sottolineato che «è significativo politicamente che un esponente che apparteneva a quell’area moderata e riformista del Pd che oggi non esiste più, non riconoscendosi nella leadership radicalmente di sinistra impressa da Elly Schlein trovi casa in Forza Italia, abbracciando i valori di un partito liberale, popolare e autenticamente moderato e riformista». Tosi, in conclusione, ha ribadito: «Baonga inoltre porterà al nostro partito ulteriori competenze e conoscenze, per il suo profilo economico e di radicamento sul territorio veronese. Benvenuto José».