La lettera indirizzata a suoi ex concittadini veronesi da parte di Roberto Saviano 

Roberto Saviano da oggi non è più un cittadino onorario di Verona. La decisione è arrivata tra mille polemiche nel corso del Consiglio comunale svoltosi ieri sera, mercoledì 23 dicembre. Insomma, da palazzo Barbieri è giunto a Saviano un regalo di Natale dal sapore abbastanza amaro, al quale lo scrittore ha voluto rispondere così, indirizzando a tutti i cittadini veronesi una lettera aperta:

«Cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino. Nella giornata di ieri il Consiglio comunale della città di Verona, con i voti di Lega e Fratelli d'Italia, ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria che mi era stata conferita nel 2008. Questo provvedimento non riguarda solo me, - spiega Roberto Saviano - ma vuole zittire ogni spinta contraria al pensiero unico dei consiglieri di maggioranza e del loro partito. Un’ideologia che vuole ottundere il pensiero critico e mettere al bando ogni ragionamento e proposta su temi controversi. "Non è nostro concittadino chi non la pensa come noi", ecco cosa vuole dire».