Enrico Letta a Verona: «Lotta al cambiamento climatico è una priorità». Rotta: «Porterò in parlamento le istanze della città»

«Siamo vicini alle famiglie delle vittime e a chi aspetta ancora di avere notizie dei suoi cari nelle Marche. Grazie ai Comuni, alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco, in prima linea in questo momento così drammatico. Abbiamo sospeso subito la campagna elettorale e messo a disposizione i nostri volontari per aiutarli». Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta, in visita quest'oggi a Verona, poi aggiungendo: «Come si fa a pensare che la lotta al cambiamento climatico non sia la priorità? L'alluvione che abbiamo visto non è solo maltempo, è la conseguenza tragica del cambiamento climatico in corso. È sempre più evidente la necessità di agire subito, - ha concluso Enrico Letta - servono prevenzione e cura del territorio per affrontare gli effetti della crisi ambientale».

«Ringrazio il segretario nazionale Enrico Letta, candidato capolista a Vicenza, per l'attenzione che sta dimostrando per il Veneto e per Verona. Oggi insieme a lui abbiamo incontrato tante e tanti veronesi, con i quali ci siamo confrontati sui temi che più ci stanno a cuore: caro bollette, lavoro, impresa, ambiente, diritti». Lo dichiara in una nota Alessia Rotta, deputata e candidata capolista per il Partito Democratico a Verona, a margine a visita di Enrico Letta.

La stessa deputa dem a poi aggiunto: «Ringrazio anche il sindaco Damiano Tommasi che ha incontrato Letta, un'occasione per tornare a parlare del modello Verona, che alle comunali ci ha permesso di conseguire un risultato di portata storica. Con lo stesso spirito con cui abbiamo lavorato per la vittoria di Tommasi, stiamo conducendo questa campagna elettorale, una mobilitazione che ci porta a girare tutta la provincia per confrontarci in modo diretto con le persone. In questi anni - ha spiegato l'on. Alessia Rotta - con il Partito Deomocratico qui abbiamo portato avanti un percorso serio, di ascolto e tessitura, ispirato alla massima umiltà e fatto di proposte concrete. Come parlamentare mi sono fatta portavoce diretta dei bisogni e degli obiettivi del territorio e ho portato in parlamento le istanze dei veronesi. La nostra città sta vivendo finalmente una stagione di cambiamento tanto attesa, per cui ci siamo impegnati in prima persona con determinazione. Insieme a Damiano Tommasi - ha concluso Alessia Rotta - abbiamo conseguito un traguardo straordinario in comune e voglio continuare a mettermi al servizio dei veronesi per costruire quel ponte necessario tra la nostra città e il parlamento».