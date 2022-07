Paternoster (Lega): «Ogni giorno migliaia di sbarchi, non vogliamo che Verona diventi un immenso campo profughi»

Paolo Paternoster, esponente veronese della Lega Salvini Premier, a pochi giorni dalla crisi di governo e dall'avvio della campagna elettorale in vista dell'appuntamento del prossimo 25 settembre, interviene così sul tema dell'immigrazione:

«Come sempre - afferma in una nota Paternoster - nel nostro paese si chiudono gli occhi su certi problemi e su altri si accendono i riflettori. Il problema immigrazione clandestina, per esempio, sembra essere solo una preoccupazione usata dalla Lega e non un problema reale! Vi avviso che l'hotspot di Lampedusa è al collasso - afferma l'on. leghista Paolo Paternoster - e qualcuno si prepara a distribuire equamente le nuove "risorse". Ci tengo ad informare gli addetti ai lavori che il Veneto ha dato! Non abbiamo bisogno di nuovi clandestini e solo perché chi doveva non ha battuto i pugni con l'Europa per contenere gli sbarchi e trovare misure idonee a non riempire il bel paese! La Lega con Matteo Salvini come ministro dell'interno - conclude l'on. Paolo Paternoster - aveva saputo contenere e trovare strategia nuove».