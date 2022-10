L'esponente veronese della Lega Comencini in visita dall'ambasciatore russo: «Invio armi acuisce tensioni»

«Trovandomi a Roma in questi giorni ne ho approfittato anche per andare a trovare l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov». A dichiararlo è il coordinatore cittadino della Lega a Verona Vito Comencini, il quale qualche giorno fa si è recato a in visita a Villa Abamelek.

Lo stesso esponente veronese della Lega Vito Comencini, nella sua nota, poi spiega: «L'ultima volta l'avevo incontrato più di un anno fa con la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, quando la situazione era certamente meno complicata e tesa. Ho avuto così l'occasione per un confronto franco e diretto, - aggiunge il coordinatore cittadino della Lega a Verona Vito Comencini - esprimendo le reciproche preoccupazioni e speranze. Rimango dell'idea che il contributo per il raggiungimento della pace da parte nostra possa essere quello di favorire il dialogo, la diplomazia e mettere sul tavolo delle proposte concretamente risolutive».

In merito all'attuale situazione di conflitto in Ucraina, l'esponente scaligero della Lega Vito Comencini conclude: «Inviare armi e imporre sanzioni può servire invece solo ad acuire ancor di più le tensioni, lo scontro e la crisi economica ed energetica che le nostre famiglie ed imprese si trovano ad affrontare».