Kfc in Piazza Erbe, Sboarina: «Stiamo valutando se concedere l'autorizzazione»

«Il salotto di Verona non deve diventare terra di conquista delle multinazionali del fast food!». Con queste parole agguerrite, l'assessore al commercio di Verona Nicolò Zavarise ha lasciato intendere che l'amministrazione comunale farà di tutto per evitare che Kfc apra il suo terzo fast food in Piazza Erbe a Verona.

La catena americana, famosa per il suo pollo fritto insaporito con una ricetta segreta, è già presente nel capoluogo in Corso Milano e nel centro commerciale Adigeo. Ed ha recentemente aperto le selezioni per 21 nuove assunzioni in vista della prossima apertura del terzo punto vendita. Un'apertura che ha scatenato un acceso dibattito anche politico per il luogo in cui Kfc ha deciso di aprire: Piazza Erbe, all'angolo con Via Cappello, a due passi dalla statua del poeta dialettale veronese Berto Barbarani. Poeta che è stato tirato dentro la polemica con una poesia appesa l'altra notte proprio sulla sua statua. I versi sono stati scritti da Antonio Gioco, il quale ha messo in bocca a Berto Barbarani delle rime critiche per l'arrivo in Piazza Erbe di Kfc, ribattezzato el galeto merican.

Ma il terzo fast food veronese di Kentucky Fried Chicken potrebbe non approdare mai in Piazza Erbe. L'assessore Zavarise è contrario ed anche il sindaco Federico Sboarina ha fatto capire che l'amministrazione comunale potrebbe bloccare tutto. «Noi non abbiamo dato nessun permesso, è un'operazione tra privati - ha dichiarato ad Ansa Sboarina - È chiaro che come amministrazione comunale, all'interno della piazza più bella della città, il decoro passa dalla presenza delle attività commerciali che si affacciano sulla piazza stessa. È di tutta evidenza che ad oggi l'amministrazione non ha concesso nessuna autorizzazione e stiamo valutando molto attentamente sul fatto che questa attività possa aprire o no. Stiamo parlando di decoro e bellezza di uno dei nostri gioielli, che abbiamo il compito di preservare».