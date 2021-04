Italexit, sabato il senatore Gianluigi Paragone in Piazza Bra a Verona

Sabato prossimo, 17 aprile, il senatore Gianluigi Paragone, leader del partito Italexit-No Europa per l'Italia, sarà a Verona per incontrare cittadini, imprenditori e lavoratori.

La giornata sarà aperta da un incontro riservato con le categorie professionali e proseguirà alle 11 in Piazza Bra con una manifestazione pubblica in cui interverranno Paragone ed alcuni rappresentanti del mondo produttivo veronese.

«La manifestazione è stata organizzata per denunciare il danno sociale ed economico subito dalla cittadinanza in questi mesi di chiusure - fanno sapere gli organizzatori - I cittadini sono stretti nella morsa tra l'impossibilità di lavorare, l'esiguità dei ristori elargiti e l'obbligo di pagare ogni mese le tasse e di sostenere ogni altro genere di spese. Una situazione non più sostenibile che sta portando al collasso l'intero tessuto imprenditoriale. Alla politica politicante piace compiacersi e parlarsi addosso senza risolvere mai i problemi. Gianluigi Paragone e Italexit hanno invece scelto di ascoltare prima ancora di dire, di confrontarsi con la cittadinanza e con il mondo produttivo per pianificare assieme un progetto condiviso di azione».