Covid all'Istituto Assistenza Anziani di Verona, Bozza: «Urge verifica ispettiva della Regione»

Il consigliere regionale in Veneto Alberto Bozza di Forza Italia, fa sapere in una nota ufficiale che intende chiedere all’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, un’«urgente verifica ispettiva» all’Istituto Assistenza Anziani di Verona. Secondo quanto si legge nella nota del veronese Alberto Bozza, la sua iniziativa deriverebbe dalla «situazione drammatica di casi di Covid-19 all’interno della struttura e le precarie condizioni di lavoro in cui versa il personale interno di operatori e infermieri».

Il consigliere regionale Alberto Bozza dichiara quindi nella sua nota: «È evidente che qualcosa non funziona e non ha funzionato visto l’alto numero di contagi degli ospiti e del personale, un dramma che non è nuovo e che anzi si sta ripetendo dopo i fatti drammatici di inizio pandemia. Da amministratore ed esponente politico veronese - afferma Alberto Bozza - non posso rimanere insensibile di fronte a quanto sta nuovamente accadendo in una struttura la cui governance è espressa dal Comune di Verona».

Lo stesso Alberto Bozza poi conclude: «Anche alla luce delle sollecitazioni ricevute da cittadini e operatori, chiederò quindi all’assessore Lanzarin, in qualità di amministratore della Regione Veneto deputata a esercitare il controllo sulla IAA, una verifica ispettiva per comprendere le cause e le eventuali responsabilità di chi oggi gestisce l’Istituto, in modo di riportare sotto controllo la situazione interna ormai evidentemente sfuggita di mano».