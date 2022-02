Tav e Quadrante Europa, Rotta e D'Arienzo: «Mai così tanti investimenti infrastrutturali»

«Dal 2023, per sette anni, Verona sarà la città italiana più importante per gli investimenti infrastrutturali. Mai così tanti dal dopoguerra ad oggi». A dirlo sono stati i parlamentari veronesi del Partito Democratico Alessia Rotta e Vincenzo D'Arienzo, che si prendono una parte di merito per questo risultato.

Tra le opere previste nel Veronese, l'anno prossimo saranno definiti i progetti per la congiunzione della stazione di Verona Porta Nuova con le tratte ad Alta Velocità verso Brescia, verso Padova e verso il Brennero. Si tratta del nodo di Verona Ovest della Brescia-Verona, del nodo di Verona Est e della linea Fortezza-Verona. A questi si aggiunge un intervento di potenziamento del Quadrante Europa «che renderà Verona capitale italiana della logistica, una città centrale per tutti i traffici, crocevia di passeggeri e merci, con il miglioramento della qualità delle infrastrutture ferroviarie e delle stazioni esistenti», hanno commentato Rotta e D'Arienzo.

«Nel dettaglio, il progetto del nodo di Verona Ovest include gli interventi funzionali all'inserimento nella stazione di Verona Porta Nuova della Tav Brescia-Verona e prevede la realizzazione di circa 3,6 chilometri di linea Alta Velocità nonché di circa 3,3 chilometri per l'interconnessione merci di Verona - hanno spiegato la deputata ed il senatore PD - È parte integrante dell'intervento il rifacimento di circa 4,2 chilometri di linea storica. Il costo è di 376 milioni di euro. Il progetto definitivo è stato avviato nel dicembre scorso e si prevede l’attivazione nel 2028. Il progetto del nodo di Verona Est include invece gli interventi funzionali all'ingresso a Verona della tratta Verona-Vicenza e prevede la realizzazione di circa 6,6 chilometri di nuova linea, una nuova "stazione elementare" a Verona Porta Nuova e un nuovo fascio merci di tre binari in zona Cason collegato alla linea "indipendente merci". Il costo è di 380 milioni di euro. Il progetto definitivo sarà avviato a giorni e l'attivazione ad oggi stimata per fasi sarà a partire dal 2028 con ultimazione nel 2030. Infine, per l'Alta Velocità verso il Brennero, è in corso la revisione del progetto preliminare del 2014 finanziato con circa 25 milioni di euro con la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica che sarà conclusa entro la fine del mese di febbraio 2022. Il costo è di 998 milioni di euro. L’iter autorizzativo sarà avviato entro marzo 2022 e l’attivazione è prevista nel 2030. E per il potenziamento del Quadrante Europa sarà realizzata una vera e propria stazione con l'ampliamento del fascio arrivi e partenze e con l'allungamento di 6 binari. Sarà realizzato anche un nuovo terminal di carico e scarico composto da cinque binari lunghi 750 metri comprensivi anche dell’attrezzaggio tecnologico, gru a portale e aree di stoccaggio, nell’area attualmente impegnata del settore automotive. Il costo è di 167 milioni di euro e l’attivazione è prevista entro il 2026».

Per Rotta e D'Arienzo, questi investimenti sono stati resi possibili grazie alla cosiddetta "Cura del Ferro" voluta dal Governo Renzi e quindi dal Partito Democratico.