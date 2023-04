Tutti con Vigasio per l'insediamento dello stabilimento italiano di Intel

Anche la Provincia di Verona sostiene Vigasio come luogo per l'insediamento di grande stabilimento Intel in Italia. Come già fatto dal con consiglio regionale del Veneto, anche il consiglio provinciale ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Provincia ad appoggiare, nelle sedi opportune, ogni iniziativa che favorisca l'arrivo in territorio veronese della multinazionale statunitense.

Nel dettaglio, la mozione esprime l’appoggio del Palazzo Scaligero al Governo italiano e alla giunta regionale del Veneto nella conduzione della trattativa già avviata. E nel documento è contenuto anche l'invito al presidente della Provincia per giungere ad una conclusione positiva e a porre in essere tutte le azioni politiche e amministrative che si rendessero necessarie anche nella fase precontrattuale.

«La Provincia non ha chiaramente competenza sulla scelta del sito, ma si occupa di aspetti quali l’urbanistica e l’adeguamento delle infrastrutture viabilistiche che sono senz’altro strategici per i territori e per l’insediamento stesso - ha affermato il presidente della Provincia Flavio Pasini - Lo stabilimento rappresenterebbe un’enorme opportunità per Verona e il Veneto, perciò faremo quanto necessario, nelle sedi opportune, per sostenerlo».

E soddisfazione per l'approvazione da parte del consiglio provinciale è stata espressa dal deputato Flavio Tosi e dal consigliere regionale Alberto Bozza, il quale si era fatto promotore del medesimo provvedimento in Regione Veneto. «Verona è strategica, perché sarebbe la sede naturale e ideale per Intel in Italia, per ragioni logistiche e geografiche, vedi il collegamento con il Brennero e la Germania, altro Paese centrale in Europa per la multinazionale americana», ha detto Tosi. Quella su Intel, ha infine ricordato Bozza «è una partita che vale miliardi di euro d’investimento e migliaia di posti di lavoro, e che rappresenterebbe anche un’occasione storica di innovazione tecnologica della nostra economia. Per questo dobbiamo fare sistema per persuadere il nostro Governo a rafforzare Vigasio individuandola come unica candidata italiana, forte di una posizione logistica invidiabile».

Ma come sta andando la trattativa con Intel? A chiederlo alla Regione Veneto sono stati i consiglieri di PD Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, i quali hanno sottolineato che l'insediamento delle stabilimento a Vigasio avrebbe degli effetti positiva «pur dovendo considerare anche gli impatti ambientali e viabilistici, che andranno adeguatamente mitigati». Bigon e Zanoni hanno presentato un'interrogazione per sapere come procede l'interlocuzione con la multinazionale dei chip e dei semiconduttori «nell’ottica di favorire anche gli scambi commerciali nel mercato europeo».