«Provincia di Verona si attivi per portare a Vigasio l'insediamento di Intel»

La Provincia di Verona si faccia parte attiva con Regione Veneto e con il Governo nella trattativa con Intel. Questo è quanto chiedono i consiglieri provinciali del Partito Democratico Alessio Albertini e Luca Trentini con un ordine del giorno da poco depositato.

Intel, il colosso americano dei microprocessori, ha avviato un ambizioso e strategico piano di investimenti in Europa. Piano che può generare ricadute importanti anche sul territorio veronese. Infatti, un'area del Comune di Vigasio è stata presa in considerazione per insediare lo stabilimento italiano. Quella di Vigasio, però, non è l'unica zona valutata da Intel per il proprio insediamento. Per questo, è stato già chiesto e ottenuto un impegno da parte della Regione Veneto a favore di Vigasio. Lo stesso impegno che ora viene chiesto alla Provincia di Verona. «Il Veneto e Verona possono mettere a disposizione del progetto un importante asset infrastrutturale per favorire anche gli scambi commerciali nel mercato europeo - hanno dichiarato Albertini e Trentini - Inoltre è auspicabile che sin d’ora le istituzioni a tutti i livelli si impegnino ad attuare politiche attive del lavoro mirate ed efficaci per individuare professionalità e competenze nel territorio spendibili nella progettualità in questione».

E Cesare Nicolis, segretario del Circolo Pd di Vigasio, ha aggiunto: «Se Vigasio sarà prescelta, la ricaduta sul territorio sarà importantissima. Ma questa è una occasione per tutti, imprese e università, destinata a promuovere anche nuove attività ad alto valore aggiunto».

Prima d’ora, la Provincia non si era mai espressa sulla trattativa in corso, per la quale ora si auspica una intensificazione. A distanza di un anno dall’annuncio del piano, le dichiarazioni pubbliche dei vertici aziendali del colosso statunitense di produzione di chip fanno scorgere sensibili progressi per la realizzazione dei due nuovi stabilimenti per la produzione di semiconduttori in Germania. Mentre sugli investimenti in Italia, che nei piani dell’azienda riguarderebbero impianti di microassemblaggio dei chip, le trattative risultano ancora in corso a livello nazionale, europeo e regionale.

Il valore degli investimenti che interesseranno il Vecchio Continente ammonta, di base, a 33 miliardi di euro. La ricaduta sullo stabilimento italiano sarebbe di almeno 4,5 miliardi con 1.500 assunzioni dirette e altri 3.500 posti di lavoro creati nell’indotto.

«Verona può e deve giocare questa partita che la terrebbe agganciata all’evoluzione dell’economia mondiale post-Covid», hanno detto i consiglieri del PD. Scopo ultimo di Intel, infatti, è di rafforzare la resilienza delle filiere di approvvigionamento di microprocessori che negli ultimi tempi hanno vissuto una grave crisi, sia a seguito della pandemia, sia per i sempre più difficili rapporti con Taiwan dove attualmente avviene il 90% della produzione mondiale di chip. E alla fine del processo la quota della produzione Europea dovrebbe salire dall’attuale 10% al 20%.