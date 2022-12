Infiltrazioni mafiose nell’economia di Verona, a che punto siamo in vista delle olimpiadi di Milano e Cortina?

In considerazione anche dei timori di infiltrazioni mafiose e camorristiche espresse dalla Direzione Antimafia nei prossimi giochi olimpici e paraolimpici di Milano e Cortina del 2026, la Consulta della Legalità della Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con Avviso Pubblico, annuncia un incontro per fare il punto «sullo stato dell’arte delle due maxi-operazioni in corso nella provincia scaligera: "Taurus" e "Isola Scaligera"».

Il convegno si svolgerà domani, lunedì 12 dicembre dalle ore 15 alle 17, nella sede dell’ente di Corso Porta Nuova, 98. Dal quadro tracciato dalle indagini, spiega la nota della Camera di Commercio di Verona, «le forze dell'ordine ipotizzano la capacità del sodalizio di acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori (in particolare costruzioni edili e movimento terra, impiantistica civile ed industriale, servizi di pulizia e di affissione della cartellonistica pubblicitaria, commercio di autovetture e materiali ferrosi, nonché trasporti su gomma)».

«Come ha già anticipato la Direzione Antimafia, - afferma Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona - il Veneto rappresenta un terreno fertile per la criminalità mafiosa e affaristica, allo scopo di estendere i propri interessi e infiltrarsi nei canali dell’economia legale tanto attraverso complesse attività di riciclaggio e reimpiego di capitali illecitamente accumulati, quanto nella gestione delle risorse pubbliche. La lotta alla criminalità organizzata richiede quindi un’opera di prevenzione culturale costante e dall’altra il coinvolgimento e la presa di coscienza da parte delle comunità locali e della popolazione. Inutile negare che questo tipo di approccio è quanto mai necessario adesso: la grave crisi economica innescata dalla pandemia di Covid 19 in corso ha purtroppo creato le condizioni per possibili infiltrazioni della mafia nell’economia legale. Compito della consulta - conclude Nicola Baldo - è dunque quello di formare gli operatori economici del territorio veronese per dare ancora maggior valore all’economia sana che rappresenta la stragrande maggioranza del tessuto economico».

Dopo gli interventi di apertura di Baldo e di Daniele Zivelonghi, sindaco di Fumane e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, seguiranno le relazioni del colonnello Stefano Caporossi, capo del centro Direzione investigativa antimafia Veneto e dell’avvocata Chiara Palumbo, rappresentante di parte civile nel processo Taurus. Il prefetto di Verona, Donato Giovanni Cafagna, terrà le conclusioni dell’incontro che sarà moderato da Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico.