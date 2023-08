Aviaria nella provincia di Verona, Bozza chiede «indennizzi più veloci e sostegni al settore avicolo»

Si è svolta venerdì 18 agosto una conferenza stampa presso la Provincia, indetta dal consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza con il presidente di Ava Diego Zoccante e i sindaci di alcuni tra i Comuni veronesi colpiti dall’aviaria nel 2023. Si tratta in particolare dei primi cittadini Nicola Martini di Erbè, Luca Trentini di Nogarole Rocca, Eddi Tosi di Vigasio e Eros Torsi di Trevenzuolo. Non erano presenti, ma secondo quanto riferito in una nota condividerebbero l’iniziativa anche i sindaci di Gazzo Veronese, Isola della Scala, Sorgà, Nogara e San Pietro di Morubio.

Un tema, quello dell’aviaria, che Alberto Bozza segue da diverso tempo. Lo scorso 15 maggio aveva incontrato a Erbè, assieme all’on. Flavio Tosi di Forza Italia, proprio il sindaco Martini, il presidente di Ava Zoccante e sindaci e amministratori di Vigasio, Trevenzuolo, Nogarole Rocca, Sorgà, San Pietro di Morubio e Isola della Scala. Bozza poi il 21 giugno aveva portato in Regione (con audizione in commissione Agricoltura) gli stessi Zoccante e Martini. E a fine luglio è stata approvata dal Consiglio regionale la sua mozione per il «sostegno delle aziende avicole colpite quest’anno dall’influenza aviaria».

Il consigliere veronese Bozza è tornato quindi ieri proprio sui contenuti della mozione, che chiede che la Regione Veneto si adoperi, per quanto di sua competenza e anche con il Governo, al fine di sostenere le aziende avicole colpite dall’aviaria. «Servono interventi strutturali che supportino gli avicoltori durante i focolai, quando l’attività è costretta a fermarsi, ma i costi di gestione rimangono in essere», ha spiegato Bozza che chiede inoltre che siano velocizzati gli indennizzi, previsti dei finanziamenti a tasso agevolato e anticipi di liquidità con credito garantito dello Stato, nonché la sospensione delle rate dei mutui per tutta la durata del focolaio.

Bozza ha poi sottolineato che «va data la possibilità agli avicoltori di riconvertire la loro attività» e «va costruita una rete di impianti di smaltimento delle carcasse idonea a evitare una movimentazione con lunghi trasporti, contenendo così la diffusione dell’epidemia». Il consigliere regionale azzurro ha ricordato anche altri punti della sua mozione: «Semplificare il mercato del lavoro stagionale reintroducendo i voucher, istituire un tavolo di concertazione per una equa distribuzione dei ricavi lungo tutta la filiera avicola e accreditare Ava ai tavoli ministeriali». Alberto Bozza ha infine concluso: «La produzione di tacchini è il cuore pulsante dell’agricoltura veneta e veronese. Ed è fondamentale sviluppare le interlocuzioni istituzionali tra sindaci convolti, Regione e Governo».

Dal canto suo il presidente di Ava Zoccante ha detto: «Le aziende avicole non hanno fondi illimitati e necessitano di maggiore celerità nel ricevere gli indennizzi dei danni subiti. Per l’aviaria del 2021-22 stiamo ricevendo adesso gli indennizzi dell’ottobre 2021. Auspico che per l’influenza 2023 si possa essere più tempestivi e che non passino anni, ma mesi. Molte aziende avicole in questi due anni sono rimaste ferme, o hanno lavorato al 25% della loro possibilità economica. Così rischia di morire il settore, con danni per occupazione e tutto l’enorme indotto, si creerebbe un problema sociale con ricadute per tutta la collettività. Anche perché molte aziende hanno mantenuto i costi invariati, se non addirittura maggiori per gli adeguamenti strutturali alle politiche green. Inoltre - ha evidenziato in conclusione Zoccante - c’è un grande problema che sarebbe da monitorare per la concorrenza selvaggia e volte sleale che subiamo dall’estero e che vale il 30% della intera fetta di mercato. Il Veneto è referente nazionale della produzione di tacchini e Italia uno dei maggiori produttori europei».