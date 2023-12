L'ex ministra al sociale Livia Turco in visita a Palazzo Barbieri: «Onorata di apprendere che portiamo avanti una battaglia condivisa»

Nella giornata di giovedì 14 dicembre, in municipio a Verona è arrivata la prof.ssa Livia Turco, già parlamentare e ministra per la solidarietà sociale e della salute, attualmente presidente della Fondazione Nilde Iotti. In base a quanto è stato riferito da Palazzo Barbieri, Livia Turco si trovava in città per partecipare all’incontro "La leadership che si prende cura delle persone: la sfida ambiziosa delle donne", organizzato dal Collegio mazza al Polo Zanotto.

In seguito, la prof.ssa Turco ha voluto incontrare il sindaco Damiano Tommasi e la vicesindaca Barbara Bissoli. Con loro erano presenti anche l’assessora alle politiche educative Elisa La Paglia e la consigliera comunale Alessia Rotta.

«È la mia prima visita con la nuova amministrazione - ha detto nell'occasione l'ex ministra Livia Turco -. Sono molto onorata di aver incontrato il sindaco, la vicesindaca e alcuni rappresentanti di giunta e Consiglio comunale e di apprendere che stiamo portando avanti una battaglia condivisa. Mi fa piacere - ha poi aggiunto Livia Turco - trovarci in sintonia sul tema che affronterò all’Università nel mio intervento e che verte sulla leadership femminile. Un concetto che dovrebbe applicarsi anche ad un altro tema molto delicato, quello della cura della vita, declinando i temi che riguardano il mondo femminile a tutti gli ambiti della vita politica e sociale».