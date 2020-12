Filobus, incidenti nei pressi dei cantieri. «Situazione insostenibile»

«La situazione che riguarda i cantieri del filobus nei quartieri sta diventando sempre più insostenibile e i recenti incidenti stradali in Borgo Roma ne danno ulteriore conferma». A denunciarlo è Beatrice Verzè, consigliera di Traguardi nella quinta circoscrizione di Verona.

Verzè è intervenuta dopo l'ennesimo incidente stradale avvenuto nei pressi di un cantiere del filobus. All'incrocio tra Via Arquà e Via Adria, un automobilista non ha rispettato la precedenza ed è andato a sbattere contro uno scooterista, trasportato poi al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Per la consigliera di circoscrizione: «I continui proclami e cambi di programma sulla questione filobus aggravano ulteriormente una situazione già precaria della viabilità cittadina e dei percorsi ciclo-pedonali, per i tanti e le tante cittadine che trascorrono, sempre di più in questi mesi, le loro giornate vicino casa».

«Il sindaco Sboarina a fine luglio, nelle sue dichiarazioni, prometteva lo smantellamento dei cantieri prima dell'inizio delle scuole - ha ricordato Beatrice Verzè - I moltissimi istituti superiori e secondari di primo e di secondo grado della zona soffrendo di una viabilità approssimativa e talvolta particolarmente pericolosa. Siamo ormai a fine dicembre e i cantieri non si sono spostati di un millimetro. Da mesi chiediamo risposte in merito ai lavori del filobus, cerchiamo di farci portavoce del disagio quotidiano che questi cantieri stanno causando ai tanti commercianti, alle famiglie e a coloro che usufruiscono dei servizi del quartiere. Servizi come l'ospedale di Borgo Roma, sempre più difficile da raggiungere, anche per le stesse ambulanze, a causa delle innumerevoli modifiche alla viabilità. Oltre a questo, le fermate degli autobus hanno mantenuto la loro inefficienza ormai dallo scorso febbraio. Fermate dimezzate e difficili da raggiungere, un disservizio che sembra non avere nessun epilogo positivo. Non bastano più le promesse, gli slogan e gli annunci, qui servono fatti e risoluzioni celeri, non soltanto davanti agli incidenti più o meno gravi come quelli accaduti a Borgo Roma».