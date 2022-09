A Verona inaugura la sede provinciale di Sinistra Italiana. Verso le elezioni: «Patrimoniale e stop invio di armi»

A Verona, sabato 17 settembre alle ore 18, è in programma in via San Nazaro 46/A l'inaugurazione della nuova sede provinciale di Sinistra Italiana Verona. All'inaugurazione, fanno sapere Luca Perini (Sinistra Italiana Verona) e Marco De Pasquale (Sinistra Italiana Veneto), sarà presente anche Giovanni Paglia, ovvero il responsabile per l'economia di Sinistra Italiana. «A tal proposito - affermano in una nota Luca Perini e Marco De Pasquale - ricordiamo i punti essenziali del programma di Sinistra Italiana che la vede protagonista con Europa Verde nell'alleanza rossoverde per le prossime politiche del 25 settembre: prima la pace, fermare la guerra. Serve un nuovo protagonismo dell’Onu per fermare il conflitto in corso ed evitarne altri nell’area asiatica. Serve una politica estera europea comune, per la pace e autonoma dagli interessi Usa. Subito sospendere l’invio di armi, tagliare la spesa militare, investire sul dialogo diplomatico».

Gli stessi Luca Perini e Marco De Pasquale nella loro nota proseguono spiegando che, a loro modo di vedere, «la crisi energetica è il risultato della guerra economica» e che «la crisi è l’esito della speculazione su energia e materie prime». Per questo, affermano gli esponenti di Sinistra Italiana, «va ripristinata la gestione pubblica di energia e materie prime a livello europeo» e, peranto, è necessario «regolamentare il mercato dell’energia e delle materie prime», nonché servono maggiori «investimenti pubblici e verdi». In sintesi, per Sinistra Italiana «serve un nuovo modello economico» e una «nuova funzione dello Stato», il tutto «contro il primato del profitto privato», evidenziando inoltre che «nei settori strategici servono aziende pubbliche (Eni, Enel)». In aggiunta, per Sinistra Italiana serve affidarsi ad una «produzione di energia alternativa nei territori» e garantire «trasporti pubblici efficienti e gratuiti».

Luca Perini e Marco De Pasquale evidenziano ancora che «delocalizzazioni e competitività fondata solo sulla riduzione del costo del lavoro hanno dequalificato l’economia anche nella nostra Regione», in sintesi «oggi c’è meno lavoro, più povero e insicuro». Per tal motivo sono necessari per Sinistra Italiana interventi come il «salario minimo», il ripristino dell'«articolo 18», lo «stop alla precarietà» e il dare «priorità alla sicurezza sul lavoro». Per quel che riguarda istruzione e sanità, Luca Perini e Marco De Pasquale ricordano che «la spesa per scuola e sanità è fra le ultime a livello Ue, sono aumentati i costi per le persone, con l’esclusione di intere fasce sociali e sono peggiorate le condizioni di lavoro». In tal senso sono quindi necessari per Sinistra Italiana interventi quali l'«abolizione del ticket, un'istruzione pubblica e gratuita dal nido all’università, un piano di assunzioni e aumento degli stipendi per il personale».

Infine, spiegano sempre Perini e De Pasquale, «va combattuta la crescente povertà» a fronte di un «peso fiscale» che graverebbe oggi soprattutto su «lavoratori/trici e pensionati/e. Per noi, - affermano gli esponenti di Sinistra Italiana - chi ha di

più deve dare di più. Vanno garantiti diritti e libertà a tutt*: diverse condizioni, diversi bisogni, uguali diritti». Anche per questo, Luca Perini e Marco De Pasquale chiedono «subito» la «patrimoniale sulle grandi ricchezze», nonché un'efficiente «lotta all’evasione», quindi l'«estensione di diritti e libertà a 360°». Per chi volesse approfondire queste tematiche, l'occasione propizia è a Verona sabato 17 settembre alle ore 18, in occasione, come detto, dell'inaugurazione della sede provinciale di Sinistra Italiana in via San Nazaro 46/A.