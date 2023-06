Identità di genere e coppie omogenitoriali, Flavio Tosi: «Sui diritti civili il Veneto è apripista»

«Sui diritti civili il Veneto è sempre stato all’avanguardia e apripista». È quanto dichiara l'on. Flavio Tosi, deputato veronese di Forza Italia, il quale in una nota poi precisa: «Vale per le famiglie omogenitoriali già formate, i cui figli vanno tutelati, questione che evidentemente non c’entra nulla con la pratica dell’utero in affitto, che va invece contrastata fermamente». E, ancora, aggiunge lo stesso Flavio Tosi, «vale per la questione dell’identità di genere, con le aziende ospedaliere di Verona e Padova che da anni hanno aperto ambulatori dedicati».

Secondo l'esponente veronese di Forza Italia, «questo è un modo scientifico, pragmatico e concreto di agire, senza troppe chiacchiere, molto più serio di chi sul tema dei diritti fa ideologia e propaganda». L'accusa politica mossa da Flavio Tosi, in tal senso, è che «la sinistra ha quasi sempre governato il paese negli ultimi dieci anni, ma si è ben guardata dal produrre leggi e regolamentare la materia».

Il deputato veronese di Forza Italia, intervenendo sempre sulle famiglie omogenitoriali, ha ricordato a titolo di esempio «la posizione liberale del sindaco leghista di Treviso Conte, ma - sottolinea sempre Tosi - non è il solo». Mentre sul tema dell’identità di genere, Flavio Tosi ha voluto sottolineare che «l’azienda ospedaliera di Verona dal 2014 ha aperto un ambulatorio dedicato che segue ad oggi 243 persone, provenienti anche da altre regioni, e dal 2020 ha istituito un gruppo multidisciplinare con ginecologo chirurgo e chirurgo senologo e plastico che ha permesso di operare pubblicamente 70 persone con identità di genere che avevano avuto una riassegnazione anagrafica».

In aggiunta, lo stesso deuputato di Forza Italia Flavio Tosi ha ricordato che, dopo l’autorizzazione della Regione Veneto, «sia l’azienda ospedaliera di Verona, dal 2020, che quella di Padova, dal 2021, possono prescrivere farmaci per la virilizzazione e/o femminilizzazione». In conclusione, secondo Flavio Tosi «è sbagliato creare dicotomie politiche sul tema dei diritti civili, il centrodestra - conclude Tosi - nel concreto ha posizioni moderne e liberali».