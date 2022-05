A Verona corteo contro la Nato. «Sta mandando al massacro il popolo ucraino»

«La Nato sta mandando al massacro il popolo ucraino. Ed i governi vassalli ubbidiscono». Per questo il comitato Verona per la Libertà organizza una manifestazione con corteo contro l'Alleanza Atlantica per sabato prossimo, 7 maggio. L'appuntamento è in Piazza Arsenale alle 15.

«Per settimane non abbiamo preso una posizione netta sulla guerra in Ucraina», scrive su Facebook Verona per la Libertà, movimento di piazza che si presenterà alle prossime elezioni di Verona con una lista a sostegno del candidato sindaco Alberto Zelger. Ora, la «posizione netta» è stata presa e non stupisce. Verona per la Libertà si era già fatta notare per una lettera inviata all'ambasciata russa in cui comunicava la contrarietà alla decisione del Governo italiano di inviare armi all'Ucraina, paese attualmente invaso dall'esercito russo. E se quella lettera non dimostrava già una «posizione netta», comunque la lasciava intendere.

Adesso, però, Verona per la Libertà intende dissipare ogni ambiguità, schierandosi apertamente contro la Nato. «Ci siamo prima documentati e poi abbiamo ascoltato le fonti dirette», hanno fatto sapere i membri del comitato scaligero, il quale è arrivato a questa conclusione: «La narrativa ufficiale, come per il Covid, è totalmente inaffidabile».

«Questa guerra è organizzata, voluta e mantenuta in essere dalle forze Occidentali manovrate dalla Nato - scrive ancora Verona per la Libertà su Facebook - È per questa ragione che abbiamo deciso di reagire, dicendo, come è nel nostro stile, le cose come stanno». E per dirlo sono stati organizzati una manifestazione e un corteo anti-Nato per il 7 maggio. Gli ospiti saranno un'ostetrica di Lugansk, Liliya Stavitska, l'economista di Finanza in chiaro Giancarlo Marcotti ed il rappresentante di Studenti contro il Green Pass di Padova Pietro Minute.