Nominato il commissario straordinario emergenza migranti. Zaia: «L'Italia sta affrontando un problema epocale»

Secondo quanto viene riportato dall'agenzia Adnkronos, è stata firmata dal capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio l'ordinanza per fronteggiare «lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo». Le misure previste riguarderebbero in particolare le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Valerio Valenti, capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti.

Sul tema è intervenuto quest'oggi anche il presidente della Regione del Veneto dopo la pubblicazione dell’ordinanza con la quale il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, ha formalizzato la nomina a commissario per l’emergenza migranti di Valerio Valenti: «Non solo l'Italia, ma la prima a dichiarare lo stato di emergenza dovrebbe essere stata l’Europa. Il governo italiano - ha detto Zaia - si trova oggi ad affrontare da solo un problema epocale, con numeri mai visti fino ad ora rispetto al tema dell’emergenza migranti. L’Italia, tutti noi, siamo qui ad occuparci di un problema, e a subirne le conseguenze, che non è solo italiano, ma europeo e internazionale. Siamo diventati il ventre molle d’Europa - ha ribadito Zaia - e l’Europa è costantemente, totalmente latitante, tanto è vero che considera Lampedusa confine italiano e non confine europeo. Dobbiamo pretendere che l’Europa e tutti gli altri paesi siano assolutamente presenti in questa partita».

Lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia ha quindi aggiunto: «Queste persone vanno aiutate nei loro paesi di origine e vanno create le condizioni affinché non siano costretti più a scappare dalla fame e dalla morte. In attesa che i paesi si parlino e siano creati tali condizioni, un flusso migratorio come quello attuale non è assolutamente gestibile da un solo Stato nazionale. A questo punto, - ha concluso Zaia - in Italia ci stiamo prendendo carico da soli dei problemi dati dall’aumento dei flussi di migranti per conto di tutta Europa».