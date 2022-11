Nessun incarico nel governo di Giorgia Meloni, ma Tosi è «molto sereno»

Sembrava in lizza anche lui per un posto nel governo guidato da Giorgia Meloni, ma tra le nomine approvate dal consiglio dei ministri di ieri, 31 ottobre, il suo nome non è presente. L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi non sarà sottosegretario del nuovo esecutivo nazionale, ma lui non ne ha fatto un dramma. «Io sono a disposizione di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Quello che decidono per me va bene, sono molto sereno», ha dichiarato Tosi al programma di Rai Radio 1 Un Giorno da Pecora.

Ieri, un solo veronese è stato inserito nella lista dei nuovi sottosegretari del governo: Gianmarco Mazzi, nominato sottosegretario alla cultura insieme a Vittorio Sgarbi e a Lucia Borgonzoni. Tosi è rimasto fuori, nonostante si parlasse di lui come di un possibile sottosegretario alla salute. «Forse mi avevano accostato a quel ruolo perché sono stato commissario alla salute in Veneto e avevo un po' di competenze in materia», ha risposto Tosi alle sollecitazioni dei due conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Una carica, però, Tosi potrebbe ricoprirla a livello parlamentare. Il deputato, già primo cittadino del capoluogo scaligero, potrebbe essere messo a capo della commissione salute. Ipotesi a cui Tosi ha replicato con scaramanzia. «Questo lo dite voi - ha dichiarato ai due conduttori - E magari portate pure sfiga».