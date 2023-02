Governo impugna legge di stabilità del Veneto. Baldin: «Così non si realizza l'autonomia»

Lo Stato con una mano vuole concedere maggiore autonomia alle Regioni, assecondando la battaglia del Veneto, ma con l'altra impugna la legge di stabilità regionale 2023.

L'annuncio è stato dato dal Governo ieri, 16 febbraio, al termine del Consiglio dei Ministri. Durante la riunione, su proposta ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, è stato deliberato di impugnare la manovra di bilancio della Regione Veneto. «Talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

E mentre il presidente della Regione Luca Zaia minimizza, le opposizioni ne approfittano per mettere in discussione la reale volontà del Governo centrale di assegnare maggiori autonomie regionali.

«Nel mio oggetto sociale c’è scritto che devo occuparmi degli interessi dei veneti - è stato il commento di Zaia - È esattamente quello che ho sempre fatto, nel momento in cui mi è stato affidato il governo della Regione. In tutti questi anni ci sono state impugnative da parte di Governi di diversi colori politici: correttamente nessun esecutivo si è mai sottratto, se necessario, ad avviare una discussione con il Veneto su specifici provvedimenti. Nel caso in questione, che riguarda aspetti molto tecnici sul recupero di somme oggetto di controlli fiscali, restiamo convinti che la parte di provvedimento impugnata sia destinata a tutelare gli interessi dei veneti, per cui andiamo avanti. Sarà la Corte Costituzionale a dover decidere: andremo infatti dinnanzi alla Consulta per ribadire la correttezza di quanto abbiamo proposto. La storia dei ricorsi e delle impugnative ci insegna che a volte si perde, ma spesso si ha ragione. Non possiamo permetterci di rinunciare a priori a proporre provvedimenti innovativi, dalla forte connotazione regionale. Prova ne è che è stata impugnata dal Governo solo una piccola parte, minoritaria, della complessa legge regionale di stabilità. Altre porzioni importanti e con carattere di novità sono state attentamente vagliate dall’esecutivo senza alcuna eccezione. Il Consiglio dei Ministri non ha posto alcuna impugnativa sulla decisione di tagliare le imposte agli istituti che si occupano di anziani. Gli istituti che assistono i nostri anziani potranno avere maggiori risorse: abbiamo tagliato le imposte regionali dall’8,5% al 3,9%, più che dimezzandole, dando ossigeno alle casse delle Ipab. Prosegue ora, nella massima serenità, il lavoro a fianco dell’esecutivo su numerose tematiche. Per i temi oggetto di impugnativa, i tecnici regionali sono già al lavoro per approfondire ulteriormente la materia, attendendo una pronuncia della Corte Costituzionale dove porteremo fino in fondo le nostre ragioni».

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin sottolinea però che l'iniziativa del Governo di impugnare la legge di stabilità regionale sia partita dal ministro Calderoli, lo stesso che pochi mesi fa era venuto in Veneto per annunciare insieme a Zaia i primi passi verso l'autonomia differenziata. «Non invidio il ministro Calderoli che nel teatrino della Lega sull'autonomia si trova costretto a recitare due parti in commedia: contemporaneamente autonomista e centralista, un giorno porta in Consiglio dei Ministri il Ddl Autonomia e il giorno dopo propone l'impugnazione della legge di stabilità del Veneto - ha dichiarato Baldin - Perché, nel teatrino della Lega, Roma è sempre cattiva, anche quando al governo ci sono loro: in questo modo però l'autonomia non si realizzerà mai. I leghisti si mettano d'accordo con loro stessi. Il partito di Salvini è ormai allo sbando, lacerato da conflitti e veleni che esplodono ogni giorno nei congressi locali. È paradossale, poi, che la Lega non utilizzi l'autonomia dove già c'è. Nella manovra di bilancio, Zaia ha scelto per il tredicesimo anno di fila di non utilizzare gli spazi di autonomia già esistenti in materia di tributi. Noi avevamo proposto di ritoccare l'addizionale Irpef sui redditi più alti, con un gettito da 100 milioni di euro per finanziare il settore sociale e sostenere i cittadini veneti in difficoltà: Zaia e la sua maggioranza si sono opposti, pur riconoscendo il problema».

E la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda ha aggiunto: «Solo qualche settimana fa Zaia esultava per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sull'autonomia differenziata, con tanto di ringraziamenti al presidente Meloni e tutto il Consiglio dei Ministri, in particolare al ministro Calderoli, principale artefice di quel disegno di legge. Ora però Zaia si rammarica, a ragione, perché quella stessa maggioranza di governo, la stessa maggioranza che governa il Veneto, decide di impugnare la legge regionale di stabilità per il 2023, cioè la principale espressione, a Costituzione vigente, dell'autonomia tributaria e fiscale della regione. Decisamente una bella prova di concordia tra il centralismo leghista romano e l'autonomismo leghista Veneto».