Sceso sotto il 50% il gradimento del sindaco Tommasi. Zaia terzo tra i governatori

Scende il gradimento del sindaco di Verona Damiano Tommasi. E in calo anche quello che presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che però rimane nel podio dei governatori. Anche quest'anno Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati del Governance Poll, il sondaggio che misura l'apprezzamento dei cittadini nei confronti dei sindaci delle città capoluogo e dei presidenti di Regione.

Tra i presidenti di Regione, Luca Zaia è stato per anni quello più amato. Il suo gradimento è però diminuito da quel 76,8% che gli valse l'ultima rielezione. Già l'anno scorso, Zaia non era più sul gradino più alto del podio, scalzato dal presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. E quest'anno Zaia è sceso al terzo posto in Italia, con un gradimento sceso dal 68,5% dela Governance Poll 2023 al 66% della rilevazione di quest'anno.

Ma va decisamente peggio al sindaco di Verona Damiano Tommasi, che era stato eletto nel 2022 con il 53% dei voti. Quella percentuale era già scesa l'anno scorso al 51,5%, con il sindaco scaligero 62esimo in Italia. E quest'anno è scesa pericolosamente sotto la soglia del 50%. Damiano Tommasi è infatti 73esimo in Italia col 48% di gradimento (-5,4%) in Italia.

Meglio di Tommasi, in Veneto, ci sono i sindaci di Venezia e Treviso, entrambi al 60%, ma Luigi Brugnaro è in crescita rispetto all'anno scorso (+5,9%) mentre Mario Conte vede il suo gradimento scendere del 10,8%. Al 25esimo posto c'è poi Sergio Giordani, sindaco di Padova, anche lui con un gradimento calante dell'1,9%. In 47esima posizione con il 53% di gradimento c'è Giacomo Possamai, primo cittadino vicentino, che vede salire le sue preferenze del 2,5%. E al 58esimo posto si piazza Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, con un gradimento del 50,7%, di poco inferiore (0,3%) rispetto all'anno scorso.