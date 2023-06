"Così non parlò Zarathustra", Gotti Tedeschi presenta il suo libro nell'auditorium di San Fermo Maggiore

Domani, 23 giugno, Ettore Gotti Tedeschi sarà presente a Verona insieme a Giovanni Castellini Rinaldi per presentare il libro "Così non parlò Zarathustra. Provocazioni per capire il mondo", edito nel 2022 da Cantagalli.

L’evento è organizzato dal circolo di Nazione Futura Verona, il cui referente Pierfrancesco Bettini introdurrà la conferenza ritenendola «un’occasione aperta ai cittadini per analizzare in maniera critica e consapevole la nostra contemporaneità, toccando diversi ambiti che hanno un impatto diretto sulla vita di ognuno».

Il libro è concepito come un dialogo in cui l'economista, banchiere ed accademico Gotti Tedeschi tratta di umanità, ordine mondiale, legge naturale, valori etici, dinamiche sociali ed interessi economici.

L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si terrà alle 18.30 nell'auditorium di San Fermo Maggiore, ingresso da via Dogana 2.