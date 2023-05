Dall'assessorato di Verona al ministero delle pari opportunità, la polemica del patrocinio al volumetto "Trans* con figl3"

Si terrà sabato 20 maggio al Circolo Pink di Verona in via Cantarane, 63c la presentazione del libro "Trans* con figl3, suggerimenti per (futur3) genitori trans* e loro alleat3", nell'ambito degli eventi promossi dal Comune di Verona per la "Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia". Il volumetto in questione è stato al centro di un acceso dibattito nelle ultime ore, dopo che alcuni consiglieri e consigliere comunali d'opposizione avevano protestato contro il suo contenuto. Erano poi arrivate le spiegazioni del Comune di Verona, nonché quelle dell'assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo, il quale aveva sottolineato che il libro in questione sarebbe stato già «presentato lo scorso marzo con il supporto dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento delle Pari opportunità». L'assessore Buffolo aveva quindi bollato come «sterile polemica» il polverone sollevato dai consiglieri e consigliere di minoranza a Palazzo Barbieri.

Un nuovo capitolo della vicenda si è però aperto ieri, quando ad intervenire è stata direttamente la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, la quale in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena ha di fatto smentito l'assessore Buffolo, sostenendo che «noi non abbiamo dato nessun patrocinio». E ancora la stessa ministra avrebbe detto che «non c'è il mio patrocinio a "Trans* con figl3" e tantomeno c'è ai relativi eventi di promozione», questo poiché a detta della ministra Eugenia Roccella il volumetto conterrebbe «indicazioni fuorvianti sulla fecondazione artificiale». Una posizione abbastanza in linea con quella della ministra era stata peraltro espressa al riguardo anche da Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus, la quale in una nota aveva criticato il «manuale che spiega come "fecondare un ovulo senza rapporto sessuale" e senza "la presenza di un medico e che può essere eseguito a casa"», definendo in aggiunta «gravissimo e vergognoso che tutto questo venga promosso dal Comune di Verona, guidato dall’amministrazione di Damiano Tommasi».

Quest'oggi, giovedì 18 maggio, è quindi stata diffusa una comunicazione, firmata da diverse sigle di attivisti tra i quali Arcigay Nazionale, Sat Pink Verona e Circolo Pink LGBTE Verona, che ha cercato di chiarire, da un altro punto di vista, la natura del volumetto finito al centro dell'attenzione: «Il libretto - si legge nella nota - è il risultato della traduzione, dal tedesco all’italiano, della guida curata dall’associazione Tedesca "Bundesverband Trans" e si propone di fornire strumenti per la soluzione a questioni pratiche, anche derivanti da esperienze vissute da altre persone, al nostro paese nel quale è assente un’opera di tale natura stilata sulla base della normativa italiana».

La nota degli attivisti, inoltre, aggiunge: «Il breve testo risponde, altresì, al desiderio di far conoscere alle persone, che già sono, o vorrebbero essere, genitori all’interno della variegate sfumature dell’identità di genere, altre realtà simili alla loro affinché non si sentano sole o, peggio, "sbagliate" come, invece, parte della società, vorrebbe che si percepissero. Leggendo la breve guida - proseguono ancora nello loro nota gli attivisti - scopriamo che alcuni metodi procreativi descritti dalle persone Lgbt+ in Germania sono gli stessi praticati da aspiranti genitori cisgender eterosessuali. È sufficiente cliccare sul web le espressioni che hanno suscitato tanto clamore, in particolare la parola "pipetta", per svelare che essa è una pratica che esiste dalla notte dei tempi e non è certo stata inventata da qualche fantomatico genitore "Lgbt + fai da te"». Gli attivisti rivolgono quindi a tutti l'invito a «leggere la traduzione dell'opuscolo» da loro messo a disposizione, perché «la lettura delle varie testimonianze si prefigge, infatti, di proiettarci in una dimensione sociale, completa di ogni sua sfaccettatura, in modo adeguato e rispettoso della vita e delle vite del prossimo con una migliore comprensione delle sue istanze».

In vista dell'appuntamento di sabato e ad ulteriore riprova dell'atmosfera polemica di queste ore in città, si è invece svolto nella serata del 17 maggio un presidio di protesta da parte degli esponenti di Forza Nuova davanti al Teatro Camploy, contro quella che quest'ultimi definiscono «la vergognosa campagna Lgbtqia+ patrocinata dal Comune di Verona». Il Circolo Pink Verona ha invece risposto definendo «scandalosa la loro presenza» ed evidenziando che «già nei giorni scorsi erano comparsi striscioni fuori dall’università di Verona contro la presenza di incontri a tematica Lgbtqia+».