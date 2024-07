In Veneto è stata istituita la Giornata dell'Autonomia, Bozza: «Ha senso celebrare una cosa che ancora non c'è?»

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato l’istituzione della "Giornata dell’Autonomia". Il governatore Zaia si è subito detto molto soddisfatto dell'iniziativa: «L’istituzione di questa giornata - ha spiegato il presidente - è l’occasione per ricordare il percorso intrapreso dal Veneto: la volontà esplicitata col referendum del 2017 quando, sotto la pioggia, 2 milioni e 273 mila veneti hanno indicato in maniera molto chiara alle istituzioni di perseguire il percorso dell’autonomia differenziata».

Zaia ha quindi aggiunto: «Abbiamo portato avanti la richiesta, credendo con forza nei vantaggi che l’applicazione dell’articolo 116 terzo Comma della Costituzione può garantire a tutti gli italiani. Per questo non posso che accogliere con grande favore l’istituzione da parte del Consiglio Regionale della "Giornata dell’Autonomia": sarà anche occasione per il grande pubblico di approfondire tematiche amministrative, culturali e identitarie, con una serie di eventi che potranno essere realizzati nell’occasione della giornata».

Una posizione differente è stata invece quella espressa dal veronese Alberto Bozza, esponente di Forza Italia a Palazzo Balbi. Il consigliere regionale, intervenendo in aula sul Pdl 239 che istituisce la giornata dell’Autonomia del Veneto, ha detto di sostenere il testo di legge, tuttavia ha voluto precisare che «è poco opportuno intestarsi medaglie partitiche sull’autonomia, perché a quel punto andrebbe sottolineato il ruolo determinante di Forza Italia, il partito che a suo tempo ha presentato la proposta di legge che ha portato al referendum e che poi con il presidente della commissione Affari Istituzionali Nazario Pagano ha salvato l’iter legislativo del ddl Calderoli, che altrimenti sarebbe stato strozzato dall’assenza in commissione dei parlamentarti di un altro partito».

Inoltre, lo stesso Alberto Bozza ha poi puntualizzato: «Questo Pdl regionale è comunque cosa diversa dal ddl Calderoli e quindi non va generata confusione, anche perché l’autonomia del Veneto a oggi ancora non c’è, nemmeno una materia o un Lep è stato definito, e il percorso sappiamo che sarà molto lungo, ma va perseguito con responsabilità e pragmatismo, come da sempre è sempre stato nostro stile. Anche favorendo il confronto in aula consiliare». Secondo Alberto Bozza, dunque, proprio perché l’autonomia ancora non c’è «occorrerebbe comunque ragionare sulla valenza concreta di stanziare soldi per le iniziative culturali legate alla giornata dell’autonomia istituita da questa legge regionale».