Il ministro leghista Giancarlo Giorgetti: «Il green pass aumenta la libertà»

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, esponente di governo della Lega, è intervenuto quest'oggi in Fiera a Milano al Micam parrlando anche del decreto-legge appena approvato che istituisce l'obbligo della certificazione verde sui luoghi di lavoro dal prossimo 15 ottobre: «Le decisioni difficili assunte dal governo, - ha dichiarato il leghista Giancarlo Giorgetti - come l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e la possibilità di incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire».

Giancarlo Giorgetti, foto frame video Ansa

Secondo quanto riportato dall'Ansa, lo stesso ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe poi chiarito: «È fondamentale tornare a essere liberi, naturalmente con qualche regola da osservare. Questo è il motivo per cui il governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori regole. L'alternativa era rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere». In merito ai suoi rapporti con il leader della Lega Matteo Salvini, oggi in visita nel Comune veronese di Bovolone per sostedere la candidata sindaca locale, il ministro Giorgetti ha sentenziato: «Andiamo d'amore e d'accordo».