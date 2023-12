Garda, approvato il bilancio preventivo: «Investimenti molto importanti nel 2024»

Un milione e 200 mila euro per le asfaltature, 45 mila euro destinati alle spiagge, 30 mila ai sentieri ciclopedonali. Sono solo alcuni dei numeri che emergono dal bilancio preventivo approvato dalla giunta del Comune di Garda e che verrà discusso in consiglio comunale il prossimo 28 dicembre. «Uno dei bilanci più innovativi che ho potuto predisporre in tutta la mia carriera amministrativa», ha commentato il sindaco Davide Bendinelli.

«Grazie a condizioni economico finanziarie favorevoli e alla solidità di bilancio di cui gode il Comune di Garda - prosegue il primo cittadino - il 2024 vedrà investimenti molto importanti per il mantenimento del nostro territorio, per la cura del verde, delle spiagge, dei dettagli, per poter pianificare opere che sono state ritardate a causa del Covid».

Un primo importante capitolo è dedicato alle strade. Tra febbraio e ottobre 2024 verrà infatti riasfaltato l’equivalente di 14 chilometri di via pubblica che percorre il territorio gardesano.

Compariranno nuove panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti in centro storico. Migliorerà la vivibilità delle spiagge grazie a maggiori stanziamenti dedicati alla pulizia e alla raccolta di rifiuti e verrà aumentato anche il personale dedicato a questo servizio.

Per quanto riguarda la cura del verde, il Comune di Garda ha infatti incaricato un agronomo il cui compito sarà quello di predisporre un vero e proprio “piano del verde pubblico”. Si tratta di uno studio in grado di dare indicazioni su cosa piantumare, quando e dove; sulla coesistenza di specie arboree differenti, sulla frequenza dei tagli e della loro cura. Una mappa che riguarderà tutto il verde pubblico del comune gardesano.

«Questa programmazione - spiega il sindaco - ci consentirà di poter realizzare gli interventi con anticipo e in modo scientifico e di far sì che il nostro comune arrivi perfettamente in ordine alla prossima stagione turistica».

Altra novità riguarda poi i sentieri ciclopedonali che attraversano il territorio. Per la prima volta, infatti, è stato creato in bilancio un capitolo relativo alla manutenzione e alla tabellazione di tutti i sentieri ciclopedonali presenti. Un’idea che risponde ad una tipologia di turismo in sostanziale e costante aumento. «Questi aspetti, uniti alla cura del dettaglio, credo ci consentiranno di fare un salto di qualità senza snaturare il territorio ma solo arricchendolo nel rispetto della sua natura», dice Bendinelli.

Infine, verrà presentato un ricco calendario di manifestazioni e di iniziative promozionali: 450 mila euro i fondi destinati a questo capitolo e all’accoglienza turistica.

Rimanendo sul piano dei numeri, viene segnalato l’incremento delle manutenzioni. Si è passati, infatti, ai 240 mila euro stanziati nel 2022 agli 800 mila del 2024. Come anticipato, 30 mila euro saranno i fondi destinati alla tabellazione e manutenzione dei sentieri ciclo pedonali, 45 mila euro alla pulizia delle spiagge, 1 milione e 200 mila euro per le riasfaltature. In ultimo, dettaglio di certo non trascurabile, non verrà ritoccato il sistema di tassazione, invariato anche per il 2024.