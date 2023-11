Aggressione in Via Manin, Bisinella: «Forze dell'ordine non bastano, serve l'esercito»

La consigliera comunale di Verona Patrizia Bisinella chiede l'intervento dell'esercito per aumentare il livello di sicurezza in città. «È sotto gli occhi di tutti l’aumento della criminalità causata dalla presenza di sbandati», ha scritto Bisinella dopo il furto e la successiva aggressione avvenuti nel giro di poco tempo venerdì scorso, 24 novembre, in Via Manin.

Le vittime sono tutte minorenni ed erano in gruppo, venerdì, quando sono stati presi di mira da un altro gruppo formato da giovani un po' più grandi. Il gruppo di malintenzionati si sarebbe avvicinato con fare amichevole, con l'intenzione però di rubare. E infatti a uno dei minori sarebbe stato sottratto il portafoglio. Gli aggressori si sono allontanati, ma con la scusa di restituire il portafoglio sono tornati indietro verso lo stesso gruppo di minorenni. E in questo secondo incontro ci sarebbe stata l'aggressione vera e propria, finalizzata a rapinare le vittime, le quali insieme si sono difese.

«Via Manin, stazione, bastioni e anche zone molto centrali come Piazza Bra e Corso Porta Nuova sono ormai considerati luoghi fortemente a rischio - ha denunciato Bisinella - Purtroppo si è sparsa la voce che questa amministrazione sia molto permissiva, che la città abbia ormai una certa nomea, e i risultati si vedono. Le forze dell'ordine non sono in grado da sole di dirimere il problema. C’è bisogno dell’intervento dell’esercito, che supporti le forze già presenti. La nostra Verona, dalla forte vocazione turistica e universitaria, si sta trasformando in un luogo dove è pericoloso mandare fuori i nostri ragazzi e dove regnano degrado e paura. Davvero è questa la città che vogliamo? Perché questa inerzia e sottovalutazione da parte di sindaco e giunta?».