Furti in Via Marco Polo, Benini chiede più controlli e più illuminazione pubblica

Il consigliere comunale PD: «Il persistere del buio quasi completo nelle ore serali e notturne può favorire il lavoro sporco dei malintenzionati che in questo periodo sono soliti approfittare anche del fatto che tante famiglie sono in vacanza»

Al consigliere comunale del Partito Democratico di Verona Federico Benini sono giunte segnalazioni da parte dei residenti su presunte "scorribande" di ladri in Via Marco Polo. «Almeno un furto in appartamento è stato accertato, segnalato direttamente dal cittadino vittima del delitto che lo ha regolarmente denunciato alle forze dell’ordine», ha riferito Benini che ha invitato l'amministrazione comunale ad intensificare i controlli in zona e a migliorare l'illuminazione pubblica.

«La strada, assieme ad altre limitrofe, era stata oggetto di una petizione per il potenziamento dell'illuminazione pubblica con una raccolta di firme tra i residenti - ha aggiunto il consigliere PD - Accogliendo soltanto parzialmente le richieste dei cittadini, è stato escluso l'aumento dei punti luce in Via Marco Polo, dicendo che sarebbe stato sufficiente sfrondare le chiome degli alberi. Ad oggi però nulla è stato fatto e denunciamo che il persistere di una situazione di buio quasi completo nelle ore serali e notturne può favorire il lavoro sporco dei malintenzionati che in questo periodo sono soliti approfittare anche del fatto che tante famiglie sono in vacanza per cercare di introdursi negli appartamenti. La sicurezza dei quartieri non si realizza con le chiacchiere, ma usando il buon senso e ascoltando le richieste dei cittadini. Vie e quartieri trascurati sono bersagli più facili per il malviventi, questo l'hanno capito tutti tranne che l'amministrazione comunale».