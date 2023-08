Furti ripetuti al Gavagnin-Nocini. Bozza e Pisa: «Servono telecamere»

«Solidarietà alla società sportiva di baseball, vittima di continui furti nel bar dell'impianto sportivo Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia», ad esprimerla sono stati i consiglieri comunali di Forza Italia Alberto Bozza e Luigi Pisa, i quali hanno chiesto un intervento per tutelare gli impianti sportivi e le associazioni che li utilizzano.

Negli ultimi giorni, ad essere presa di mira è in particolare la Tecnovap Verona Baseball che utilizza il bar del Gavagnin-Nocini. Per tre notti consecutive, da domenica 30 luglio a martedì 1 agosto, vandali e ladri hanno razziato il bar, danneggiando porte ed infissi. «Un problema generalizzato che a Verona c’è da anni, perché non si contano gli episodi di furti o danni a spogliatoi e locali degli impianti sportivi comunali utilizzati da società e associazioni sportive - hanno dichiarato Bozza e Pisa - Impianti che vanno messi in sicurezza».

Per questo i due consiglieri comunali hanno presentato una mozione per sollecitare l'installazione di sistemi di sicurezza, in particolare antifurti e telecamere, negli impianti sportivi. «Va trovata rapidamente una modalità operativa - hanno spiegato Bozza e Pisa - anche assieme alle stesse associazioni e mediante convenzioni e agevolazioni apposite, coinvolgendo anche le società partecipate del Comune, in particolare Agsm-Aim. L'impianto Gavagnin-Nocini non è nemmeno provvisto di telecamere nella zona in cui c’è stato il furto, ma la mancanza di sistemi di sicurezza riguarda tantissimi impianti sportivi della città. Questo è emblematico di come il problema sicurezza non è stato affrontato a dovere nonostante l’accrescere di furti e vandalismi. Le associazioni e le società sportive operano nel settore del volontariato e svolgono un’attività centrale e fondamentale per bambini e ragazzi. Vanno tutelate».