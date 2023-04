Fridays for Future ed Extincion Rebellion annunciano un'azione di protesta a Verona

Fridays for Future Verona e Extincion Rebellion Verona hanno annunciato, attraverso una nota, un’«azione» che dovrebbe tenersi a Verona nella giornata di sabato 8 aprile 2023. Il tema di riferimento della giornata dovrebbe essere "Siccità e crisi climatica". Stando a quanto viene rivelato, gli attivisti dovrebbero trovarsi tra le ore 15 e le 18 di sabato su Ponte Pietra. Dalle informazioni ricevute si tratterebbe di una decina di appartenenti ad entrambi i movimenti.

«Il nostro obiettivo - spiegano gli attivisti di Fridays for Future Verona ed Extincion Rebellion Verona - è condividere il nostro stato d’animo nel vedere continuamente nuove spiagge spuntare nel fiume Adige, il cui livello di acqua è ai minimi storici anche se siamo soltanto ad aprile». Gli stessi attivisti quindi evidenziano: «Il Veneto è tra le regioni più a rischio per la crisi climatica in Europa. La siccità mette a grave rischio le attività umane come le conosciamo oggi: mentre festeggiamo il Vinitaly, il 43% dei vigneti del nord est è colpito da questa siccità».

Gli stessi esponenti di Fridays for Future Verona ed Extincion Rebellion Verona, tuttavia, sottolineano che «le soluzioni e gli strumenti per evitare il totale collasso eco-climatico ci sono». Di qui l'annunciata manifestazione: «Per questo saremo a Ponte Pietra sabato pomeriggio. Abbiamo il dovere morale - dicono gli attivisti - di non rimanere in silenzio di fronte all’inazione della politica, noi cittadini siamo chiamati a ribellarci, a far sentire il nostro dissenso, a pretendere il cambiamento».