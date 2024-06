Ballottaggio a San Bonifacio, Fratelli d'Italia annuncia il sostegno al candidato Fulvio Soave: «Siamo pronti per il cambiamento»

Fratelli d'Italia, dopo aver appoggiato al primo turno Nicola Gambini con Forza Italia, ha annunciato ufficialmente che, nell'ottica di «dare a San Bonifacio il cambiamento politico e amministrativo di cui c'è bisogno», al ballottaggio del 23 e 24 giugno sosterrà il candidato sindaco Fulvio Soave. Il partito di Giorgia Meloni si aggiunge così alla coalizione che ha sostenuto Soave al primo turno, composta da Verona Domani, La Nostra San Bonifacio Liga Veneta, Lega e dalla lista Più San Bonifacio.

Un punto di svolta giudicato «significativo» dai componenti del centrodestra, che mirano così a conquistare la guida del paese dopo dieci anni di amministrazione Provoli. Si tratta di una decisione che, fanno inoltre sapere gli interessati, punta a «rinsaldare il rapporto di stretta collaborazione e dialogo che esiste tra Fratelli d'Italia e Verona Domani», ovvero due forze da sempre vicine che ritengono di condividere un percorso e degli obiettivi comuni su tutto il territorio provinciale. «Occorre senso di responsabilità per consentire una svolta di centrodestra a San Bonifacio. - ha dichiarato in merito Leonardo Frigo, commissario del circolo Fratelli d'Italia di San Bonifacio - Per ottenere sicurezza, per vincere il degrado, per riavere una città bella, centro nevralgico dell’est veronese, Fratelli d'Italia mette in campo la responsabilità di continuare ad esserci, in questo turno di ballottaggio, in appoggio quindi alla coalizione di centrodestra guidata da Fulvio Soave. Questo passo è il nostro modo per consentire ai cittadini elettori di San Bonifacio di esprimersi fiduciosi per il cambiamento».

Massimo Girelli, vicepresidente e coordinatore di Verona Domani per la provincia scaligera, ha aggiunto: «In questo momento cruciale per il futuro di San Bonifacio, unire le forze non è solo una scelta strategica, ma una condizione fondamentale per affrontare e risolvere le problematiche accumulate nel corso degli ultimi dieci anni. Solo attraverso un fronte unito e coeso, caratterizzato da un forte legame con le esigenze e le aspettative dei cittadini, possiamo vincere per instaurare un'amministrazione capace di innovazione e di un cambiamento concreto che possa rispondere alle richieste del territorio».

Soddisfazione è stata poi espressa da Emanuele Ferrarese, segretario della sezione della Lega di San Bonifacio: «Con l’accoglimento di Fratelli d'Italia al programma elettorale del candidato Fulvio Soave si accresce la coalizione del centrodestra. Tale adesione, che si presenta per la prima volta agli elettori sambonifacesi, rafforza di fatto gli elementi di novità e cambiamento che caratterizzano la compagine a sostegno del candidato Fulvio Soave. La novità e il cambiamento sono gli elementi che riteniamo di proporre ai cittadini sambonifacesi. È l’occasione per iniziare un percorso di rinnovamento degli amministratori con una nuova visione sui temi più sentiti dai cittadini sulla sicurezza, il decoro, i servizi alle persone, l’ambiente».

Il candidato sindaco Fulvio Soave ha ovviamente accettato di buon grado l'appoggio ricevuto da Fratelli d'Italia «Ringrazio Fratelli d’Italia per il sostegno, la fiducia nei miei confronti e nel nostro progetto - ha detto Soave - che pone al centro la qualità della vita dei cittadini, la sicurezza e il rilancio di San Bonifacio, che merita di tornare ad essere il centro di riferimento per l’est veronese. Assieme ai tanti amici che fanno parte della nostra coalizione e che hanno condiviso il nostro progetto, siamo pronti a concretizzare il cambiamento che i cittadini chiedono a gran voce e ad aprire un nuovo capitolo per San Bonifacio. Le porte rimangono aperte anche alle altre compagini, - ha infine sottolineato Soave - ovvero a tutte quelle forze che non si sentono rappresentate dall'amministrazione uscente che ha governato San Bonifacio negli ultimi dieci anni. Ben il 70% dei cittadini che hanno votato al primo turno ha già manifestato la volontà di cambiamento e per questo li invito a tornare tutti a votare: abbiamo l'occasione storica di cambiare il futuro della nostra comunità».